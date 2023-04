Hispano de NYC lucha por limpiar su nombre tras salir en libertad condicional

Hace 25 años Nelson Cruz fue sentenciado por un asesinato que no cometió en 1998 en East New York, Brooklyn. De acuerdo a la historia del hispano, el detective Louis Scarcella lo hizo firmar una confesión bajo presión para poner fin al caso, según Cruz.

Aun así Cruz fue puesto en libertad condicional después de cumplir 25 años de prisión el pasado jueves 30 de marzo. Durante casi tres décadas Cruz estuvo tras las reja, alegando su inocencia y asegurando que no tuvo nada que ver con asesinato por el cual se le inculpa .“Definitivamente sigo peleando (…) No voy a parar hasta que mi condena sea anulada”, dijo al traspasar las puertas del entro Correccional de Queensboro donde fue recibido por su familia.

El caso tuvo un giro clave en el año 2019 cuando en una audiencia para salir un oficial del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), aseguró que en 1998 vio la escena del crimen y que Cruz no fue quien accionó el arma. Además el oficial Scarcella afirmó que no tenía recuerdos claros del caso, por lo que las autoridades fallaron contra Nelson Cruz.

Aun así al poco tiempo la defensa de Nelson Cruz determinó que el juez de la causa había estado experimentando síntomas de Alzheimer. Se supone que se debe hacer una nueva audiencia sobre el caso, sin embargo la Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn dijo que Cruz ha sido responsabilizado por su crimen y nuestra oficina apoyó su libertad condicional.

Este no sería el caso más reciente de este tipo, ya que el pasado mes de marzo después de 19 años encerrado por un homicidio que no cometió en Brooklyn, Emel McDowell fue liberado tras inculparse de un homicidio que no cometió.

El entonces joven McDowell aceptó un trato bajo la promesa de que si se declaraba culpable de un delito menor podría quedar libre. Pese a eso, desde 1990 fue condenado y encarcelado hasta la tercera semana de marzo de 2023 cuando cuando un juez acordó anular su condena después de una investigación de la Unidad de Revisión de Convicciones de la fiscalía de Brooklyn.

Incluso en 1991 presentó una una carta escrita por el verdadero asesino, casi reclamando la responsabilidad por el crimen con declaraciones de testigos. Aun así en 2009 no le quedó de otra que declararse culpable por el homicidio involuntario, afirmando su participación en el crimen.

Con información de Pix11

