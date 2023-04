“Mis amigos no se tocan”: José Mourinho le pidió a los hinchas de la Roma que no insulten a los técnicos rivales

El entrenador de la Roma, José Mourinho, ha sorprendido a todos en la Serie A con un gran gesto que tuvo con sus compañeros técnicos de otros equipos.

Todo empezó cuando los aficionados de la Roma comenzaron a proferir cantos racistas contra el técnico de la Sampdoria, Dejan Stankovic, por su origen gitano.

De inmediato el entrenador portugués se paró del banquillo y le hizo señas a los hinchas para que no siguieran insultando a Stankovic.

Los hinchas de Roma entonaron cantos racistas contra Dejan Stankovic, jugador dirigido por Mourinho. El DT les dijo que pararan. "Lo hice por un gran hombre y un gran amigo". pic.twitter.com/cXe1YQ0K9O — VarskySports (@VarskySports) April 3, 2023

Lo más particular de todo es que los aficionados le hicieron caso y dejaron de gritar los cantos ofensivos, un gesto que seguramente quedará para la historia.

“Lo hice por un gran hombre y un gran amigo. Tiene hijos y una familia, y eso no es bonito“, dijo Mourinho en una rueda de prensa posterior al encuentro,

“Nuestros aficionados son geniales, pero mis amigos no se tocan“, agregó.

Stankovic le agradeció a Mou por el gesto, y aclaró que no le afectan los insultos de los aficionados. “Estoy orgulloso de serlo. Gracias Mourinho por aplacarles, pero sabe que eso a mi no me afecta”.

