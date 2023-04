“Quiero llamarla Lionela”: Exjugador argentino sorprende al querer nombrar a su hija con los nombre de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

El delantero argentino y actual figura del Fluminense de Brasil, Germán Cano, ha sorprendido a todos sus aficionados y al mundo del deporte en general al revelar que el nombre de su próxima hija será “Lionela”; la decisión está basada en que desea nombrarla en honor al astro argentino Lionel Messi y su pareja, Antonela Roccuzzo.

El atacante, que formó parte de los Esmeraldas de León en la Liga MX, reveló en una reciente entrevista para ESPN que la decisión no ha sido sencilla, pero consideró que Lionela es la mejor manera de inmortalizar aún más el legado de su compatriota, quien recientemente se desempeñó como la bujía ofensiva de la selección de Argentina para conquistar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Todavía no elegimos el nombre, estamos buscando. Pedimos sugerencias para elegir el nombre. No sabemos cuál… A mí me gusta Lionela, porque surgió en Qatar. Ahí nos enteramos que Rocío estaba embarazada. Cuando Argentina salió campeón del mundo, se lo dije: ‘Lío’ de Lionel y ‘Nela’ por Antonela, la mujer de Messi. Creo que lo aceptaría. Le voy a entregar un regalo con el nombre”, expresó.

Es importante resaltar que la pequeña Lionela será su segunda hija luego del nacimiento del pequeño Lorenzo.

El jugador argentino también detalló que los hinchas de Fluminense le han pedido a través de las redes sociales un nombre más vinculado al equipo, aunque no está tan seguro de esa decisión.

“Piden mucho por Luminense, Libertadora, Luisa, Laura, Lara, Luana… Yo quiero Luminense, pero ella no creo. Eso es un problema. Tratamos de elegir un nombre que nos guste a ambos”, agregó.

Es importante resaltar que la pareja viajó a Qatar para estar presentes en la Copa del Mundo de la FIFA; en ese país recibieron la noticia de que se encontraban en la espera de un segundo hijo, por lo que desean que su nombre esté vinculado con la competencia de alguna manera.

Hasta ahora se desconoce si esta es una decisión única del jugador o si es algo que ha conversado con su pareja, por lo que habrá que esperar a que nazca la niña para conocer realmente si fue nombrada en honor de Messi y Antonela.

