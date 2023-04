Shakira se va en contra de Gerard Piqué tras hablar de sus fanáticos de Latinoamérica

A mediados del mes de junio de 2022 Shakira anunció su separación de Gerard Piqué, hecho que sin duda dejó a millones de fanáticos perplejos ante la noticia, debido a que fruto del amor que algún día existió en 12 años de relación nacieron Milan y Sasha, quienes ahora viven con su madre en Estados Unidos.

Desde el momento que se supo que no continuarían su vida juntos se comenzó a rumorar que todo se había tratado de una infidelidad por parte del padre de los pequeños, hecho que más adelante se confirmó que se trataba de Clara Chía Marti. Por ello, millones de seguidores de la intérprete de ‘Monotonía’ empezaron a manifestar su apoyo a la cantante.

La colombiana el pasado domingo en horas de la noche se tomó el tiempo de defender a quienes le han manifestado su lealtad en este duro proceso que le ha tocado transitar, pues escribió: “Orgullosa de ser Latinoamericana”, mensaje que estuvo acompañado por 29 banderas.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

“El post que me hizo la noche. Bravo!”, “Shakira con un tuit uniendo a toda LATAM”, “El vale que confunde Latinoamérica con Hispanoamérica”, “Bienvenida a tu continente”, “Este amor es correspondido. Orgullosamente latinos, orgullosamente colombianos”, “Mucha loba para ese gato barato”, “Estamos orgullosos”, “Así se habla”, “Eres grande Shak, por ti me enorgullece ser colombiano”, “Gracias a Dios nací en Latinoamérica”, “Lista de países que Piqué ofendió por tratar de ofender a su ex esposa y madre de sus hijos (mitad latinoamericanos)”, “Latinoamérica te la entregó en su mejor momento y nos la regresaste casi sin vida, pero la ‘Put* ama’ está de vuelta”, “Vivan los latinos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en Twitter.

Piqué se refiera a los fanáticos latinoamericanos de Shakira

“Mi expareja es latinoamericana… No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan. Son gente que no tiene vida”, dijo el exfutbolista.

