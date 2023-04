Video: Cazzu confiesa que vive con su novio Christian Nodal en Argentina

La relación de Christian Nodal y Cazzu sigue viento en popa, pues la pareja ya tiene su residencia en Argentina, país natal de la cantante de trap, a casi un año de que comenzara su relación.

Aunque no han hecho tan público su romance, como Nodal lo hizo en su tiempo con su ex prometida Belinda, Julieta Emilia Cazzuchelli (nombre real de Cazzu), reveló que vive con el intérprete de regional mexicano, a quien no le gusta que lo llamen por su nombre.

“Él vive conmigo aquí, en Argentina, nos la pasamos viajando, pero nuestra casita la tenemos acá” dijo Cazzu en una entrevista en el programa argentino ‘Noche Al Dente’.

Ambos se conocieron en mayo del año pasado, cuando el responsable de éxitos como “Adiós Amor” y “Botella tras Botella” se presentó en la Feria de San Isidro, en Metepec, Estado de México, y la cantante, de 29 años, acudió como espectadora.

Mira el video en el minuto 43:25

La originaria de Fraile Pintado, provincia argentina de Jujuy, quien recientemente estuvo en tepito para grabar el tema “Tú y Tú” con Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, también compartió que, en su cumpleaños, el pasado 16 de diciembre, el sonorense de 24 años le llevó serenata y se soltó a llorar de la emoción.

“La primera vez en mi cumpleaños me cantaron las mañanitas y yo lloré, canta muy bonito, canta muy lindo. Recomendado”, dijo.

Cazzu comentó que tienen una relación muy sana con Nodal y que se divierten mucho, incluso se ponen de acuerdo para ir vestidos del mismo color.

“Hasta nos ponemos de acuerdo en lo que nos vamos a poner”, finalizó.

