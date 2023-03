Belinda por primera vez dice lo que piensa de Cazzu, novia de su expareja

La cantante Belinda recientemente tuvo un encuentro con los reporteros y ellos aprovecharon para preguntarle por una situación incómoda que había vivido en Guanajuato, México, luego que un fanático se subiera a la tarima y comenzara a tocarla de la emoción que sentía. Sin embargo, uno de los periodistas le quiso preguntar por la argentina Cazzu.

“Cazzu me encanta, es una súper artista. La admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa“, fue lo que mencionó a la prensa.

Los internautas también se pronunciaron sobre lo que manifestó la ex de Nodal, y muchos aprovecharon para felicitarla por no hablar mal de otra mujer por el simple hecho de estar con alguien que en algún momento de su vida significó mucho.

“Belinda fue muy amable y paciente supo manejar la situación aunque salió lastimada”, “Como a fuerzas quieren que Belinda opine mal de las personas, es toda una dama”, “Estoy seguro que Beli ni conoce a Cazzu pero por respeto dijo que la respeta”, “Con relación a la opinión que tiene de la Chimos una vez más Beli demuestra que jamás peleará por un gusano”, “Antes no me gustaba”, “Qué buena onda tiene la chica”, “Por eso me cae Belinda por linda persona, yo le hubiera dado unas cachetadas”, “Belinda, es una reina”, “Belinda regresó con Nodal”, “Es en serio esos fanáticos hasta que punto llegan a querer a los famosos”, fueron las reacciones que se registraron en el post de YouTube.

Cazzu expresó lo que piensa de Belinda

La novia de Christian Nodal recientemente también fue abordada por la prensa para conocer su postura ante la española, y es que muchos quedaron atónitos al conocer su expresión positiva sobre la también actriz.

“Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto. La gente puede pensar y decir muchas cosas, yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto“, dijo en el programa ¡Siéntese quien pueda!

