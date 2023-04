Cuauhtémoc Blanco lanza un dardo envenenado contra Hugo Sánchez y Chicharito: “Me siento mejor que ellos” [Video]

El histórico delantero de la selección mexicana, Cuauhtémoc Blanco, dejó en claro este martes que se considera mucho mejor que otros atacantes que militaron en el Tri como Hugo Sánchez o Javier “Chicharito” Hernández.

En una entrevista reciente un periodista abordó a Cuauhtémoc para preguntarle sobre si podría estar en el Top 3 de los mejores jugadores en la historia de México junto con Hugo Sánchez y Chicharito Hernández y la respuesta terminó sorprendiendo a muchos.

“Como crees, yo me siento mejor que ellos, pero mucho mejor. Aunque ellos hayan jugado en varios equipos, no es algo que digo sólo yo, lo dice toda la gente”, comentó el ahora político.

Sin embargo Blanco aclaró que su idea no es compararse porque cada quien vivió su historia, pero afirmó que la gente lo prefiere a él.

“Yo no me comparo con Chicharito, ni con Hugo. Cada uno hizo su historia, pero pregúntales (a la gente). Yo clasifiqué a la Selección en dos Mundiales, estábamos a punto de no ir, pero igual con ayuda de mis compañeros”, explicó Blanco al ser cuestionado.

Cuauhtémoc durante su periplo en la Selección Mexicana anotó 38 goles en más de 110 encuentros con el Tri, además de disputar tres Mundiales, tres Copa América y tres Copa Oro.

“Al final la gente dice que soy mejor que ellos, pero vamos a dejárselo a la gente, no lo digo yo”, cerró.

Mira el video aquí:

🔥 "YO ME SIENTO MEJOR QUE ELLOS, Y TODA LA GENTE LO DICE"



¡Cuauhtémoc Blanco asegura que fue mejor jugador que 'Chicharito' y Hugo Sánchez! 👀@crh_oficial#CentralFOX pic.twitter.com/KY9WKeRqV4— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 4, 2023

