Emily Ratajkowski habló de su romance “secreto” con Harry Styles

Tras su reciente separación con Olivia Wilde, Harry Styles se ha unido a la lista de los solteros más codiciados. Sin embargo, el corazón del cantante podría tener ya nueva dueña a juzgar por una serie de imágenes que mostraron al artista junto a la modelo estadounidense Emily Ratajkowski.

La joven de 31 años fue vista besándose en las calles de Tokio con el músico y actor hace unas semanas en el marco de un vínculo que habría comenzado un tiempo atrás. En una conversación previa para un podcast, la también actriz se refirió a su situación sentimental e insinuó que llevaba dos meses saliendo con una persona “de gran nombre”.

En su charla en el podcast Going Mental With Eileen Kelly, la modelo fue consultada acerca de si había iniciado algún vínculo recientemente y dijo: “Empecé a salir con alguien que me gusta, ‘me gusta’, así que se siente diferente”, dijo.

Al mismo tiempo, Emily reconoció en la entrevista, grabada el 9 de marzo, que “cuatro semanas antes” su situación era distinta, pero incidió en que las cosas cambiaron para bien. “Ahora solo estoy como diciendo: ‘Oh, bueno, él es genial’”, confesó.

Ratajkowski también comentó que espera que el hecho de salir con alguien que “tenga más confianza en sí mismo” evite los obstáculos con los que tropezó en el pasado. “Busco gente de buen corazón, reflexiva, con buenas intenciones, divertida”, explicó.

Sigue leyendo: