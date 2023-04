Hispano Yordan Álvarez hace historia con los Houston Astros tras llegar a 100 jonrones en las Grandes Ligas [Video]

Foto: Harry How / Getty Images

El cubano Yordan Álvarez ha plasmado su nombre en la historia de los Houston Astros y las Grandes Ligas gracias a su gran inicio de la temporada que lo llevó este lunes a alcanzar la cifra redonda de los 100 jonrones en la derrota de su equipo frente a los Detroit Tigers por 7-6.

Con el batazo conectado este lunes, Álvarez se convirtió en el jugador de los Astros que más rápido alcanza el centenar de bambinazos, un total de 372 juegos, superando la marca anterior que pertenecía al cañonero Lance Berkman, quien lo logró en 452 encuentros.

El propio cubano, confesó que establecer este récord lo tomó un poco por sorpresa puesto que, si bien sabía que estaba cerca de llegar a los 100 cuadrangulares, solo pensaba en ayudar a su equipo y vaya que lo hizo pues logró empatar la pizarra momentáneamente 4-4.

“Cuando conecté la bola, en ese momento, la verdad es que no estaba pensando en ello. Sabía que estaba a uno o dos [HR para llegar a 100], pero realmente no pasaba por mi cabeza (…) Lo que en ese momento estaba pensando es, ‘OK, genial, acabo de empatar el juego’. Y luego me di cuenta cuando voltee a ver la pizarra. Y decía 100 HR. Grandioso”, expresó el isleño.

Álvarez estableció esta nueva marca para los astros con un cañonazo fiel a su estilo, con la pelota saliendo a una velocidad de 110.6 millas por horas y alcanzando una distancia de 435 pies.

Cabe destacar que, con este vuelacercas, el cubano se convirtió en el quinto jugador en la historias de la MLB, que más rápido llega al centenar de cuadrangulares, superado por Ryan Howard (325), Pete Alonso (347), Gary Sánchez (355) y Aaron Judge (371).

