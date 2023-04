Anticipan baja en cantidad del cheque del Seguro Social para el 2024 tras considerable aumento por COLA de 8.7 % este año

Aunque es muy pronto para estimar cuál será la cantidad del Ajuste por costo de vista (COLA) en los cheques del Seguro Social para el 2024, algunos medios especializados en finanzas ya anticipan que la cantidad podría reducirse considerablemente en comparación con el otorgado este año.

La página The Motley Fool reseñó esta semana que incluso cabe la posibilidad de que los beneficiarios de los programas del Seguro Social no reciban aumento por COLA el próximo año.

La razón: los niveles de inflación.

Mientras más altos los niveles de inflación, más alto el COLA; mientras más bajos los niveles, menos cantidad por COLA.

Los más recientes informes sobre los niveles de inflación en el país apuntan a que han caído del 9.1 % de mediados del pasado año y actualmente se encuentran en los números más bajos desde septiembre de 2021. La inflación subyacente, que compara el aumento o la disminución del costo de los artículos en el corto plazo, está en 5.5 %, la cifra más baja desde diciembre de 2021.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Labores, la inflación bajó en Estados Unidos en febrero por octavo mes consecutivo. En ese mes, se calculó en 6.0 %.

A pesar del panorama alentador, la inflación sigue más elevada que la cifra de un 2% anual que busca la Reserva Federal (Fed).

Lo anterior implica que las personas que reciben fondos del Seguro Social se encuentran a merced de las cifras que calcula el Gobierno.

La Administración del Seguro Social (SSA) establece el COLA midiendo los niveles de inflación cada año durante los meses de julio, agosto y septiembre.

La agencia utiliza el cálculo conocido como CPI-W o Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos para determinar la cantidad.

El índice mide el cambio en los precios de bienes y servicios equivalentes al gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada entre el trimestre en curso y el mismo periodo del año previo.

“El propósito del COLA es asegurar que no reduzca el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debido a la inflación. El COLA se basa en el aumento en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés), desde el tercer trimestre del último año que se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber un COLA”, explica la SSA en un comunicado en su sitio web.

En octubre, la Administración del Seguro Social (SSA) anunció un aumento de 8.7 % en el COLA, lo que ha representado más de $140 dólares adicionales cada mes (en promedio) para los beneficiarios, tanto jubilados como recipientes del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

El hecho es que no será hasta octubre próximo que el Seguro Social divulgue la nueva cifra de COLA tras realizar el cálculo trimestral.

En tanto, expertos financieros recomiendan a los beneficiarios del programa gubernamental que ahorren, si es posible, parte del dinero extra mensual que han estado recibiendo este año por el ajuste.

