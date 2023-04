Los hijos de Shakira comenzarán clases en un costoso colegio de Miami el 11 de abril

Shakira ya está en Miami junto a sus hijos Milan y Sasha. La cantante colombiana abandonó de manera definitiva Barcelona, donde se estableció para formar una familia con Gerard Piqué hace más de 10 años.

Su llegada a la ciudad de Miami ya tenía mucho tiempo planificando, pero no fue hasta este fin de semana que se hizo efectiva tras presuntamente haber sido desalojada por el padre de Gerard Piqué.

Como bien es el caso de la planificación, sus hijos ya tienen colegio en Miami. Los pequeños estudiarán en el lujoso Miami Country Day e iniciarán clases el 11 de abril, reseña el medio español ‘La Vanguardia’.

El primer día de escuela de Milan y Sasha en Miami coincide con el regreso de las vacaciones en Estados Unidos por Semana Santa. El Miami Country Day es un colegio con alta valoración y a él asisten niños de más de 40 países.

De acuerdo a lo reseñado por ‘La Vanguardia’ su matrícula va entre los $33.000 y los $46.000 dólares anuales. La mitad del costo deberá ser abonado nada menos que por Gerard Piqué.

Adiós Barcelona

Tras meses y meses de rumores, de partidas demoradas y complicaciones sobrevenidad Shakira finalmente está en Miami. La colombiana se despidió de la ciudad que la acogió como suya durante tantos años y dedicó un mensaje muy especial a ella y a sus fanáticos que ahora la apoyarán, como siempre, pero más en la distancia, aunque ella prometa volver algún día de paso.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, expresó la colombiana en su despedida.

