Agenda de eventos: arte, música, teatro y deporte

Lo nuevo del arte de Enrique Chagoya

La Galería George Adams inauguró “Borderless”, una presentación del nuevo trabajo de Enrique Chagoya a través de varios medios. Como gran parte de su trabajo reciente, el artista mexicano continúa explorando la construcción colonial de los “límites”, aquellos que se crean artificialmente a través de divisiones raciales, sociales, económicas y territoriales. Al fusionar lo antiguo y lo moderno, lo social y lo político, lo serio y lo humorístico, Chagoya abre brechas en la suposición de los límites como un aspecto necesario de la civilización moderna. Partiendo de un amplio vocabulario intercultural, Chagoya reúne expresiones visuales tan dispares como héroes de historietas, iconografía religiosa, figuras mayas tradicionales e ilustraciones etnográficas, yuxtaponiendo estos elementos dispares para crear un lenguaje visual completamente nuevo. La galería se encuentra ubicada en el 38 Walker Street New York, NY. Más información: https://www.georgeadamsgallery.com.

Muestra de una pieza de Chagoya./Cortesía

El Museo de los Niños de El Bronx en español

El Museo de los Niños de El Bronx continúa con “¡Jugar, Aprender, Ir!”, un día de programación específicamente para familias que hablan español. Asista con sus hijos a una lectura de libros, un encuentro con animales dirigido por un guía del museo y una actividad de arte especial dirigida por un artista docente, todo en español. “¡Jugar, Aprender, Ir!” tendrá lugar el segundo sábado de cada mes, de 1:00 a 4:00 pm. La entrada es gratuita por un período limitado. Se requiere inscripción previa. Visite www.bronxchildrensmuseum.org/tickets

/Cortesía

A jugar pickleball en Central Park

Sabes que es primavera cuando los espacios de Wollman Rink en Central Park (830 5th Ave New York) cambian de ser usados para pickleball en lugar de patinaje. La pista albergará 14 canchas de pickleball, desde este viernes 7 de abril hasta el 9 de octubre, suficiente para 196 horas de juego todos los días. CityPickle, la compañía que administrará la instalación de pickleball, comenzó ya a aceptar reservas de canchas. El pickleball es como el tenis (y el bádminton y el ping-pong): hay una red, pero los jugadores dicen que es más fácil de aprender y jugar ya que las canchas son más pequeñas y no tienen que correr tanto o golpear la pelota tan lejos. Para más información puede reservar en: wollmanrinknyc.com.

Cortesía

Exposición “Not Place is Far”

La revista Arte News Publications presentará su nueva edición con la exposición “Not Place is Far” ( Ningún lugar está lejos ) , en la que participarán artistas de Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe, Europa, Asia y Rusia. La muestra de arte internacional, curada por el editor de la publicación, Paul Cabezas, rendirá homenaje a varios artistas que fallecieron durante la pandemia. Se Inaugurará el martes 11 de abril, de 7:00 a 9:00 pm, en la Spanish Benevolent Society Gallery (239 West 14th Street NY NY 10011).

Portada de la nueva edición de la revista Arte News./Cortesía

Ha-Ash en el Beacon Theater

“Mi salida contigo Tour”, la esperada gira de Ha-Ash, llegará el próximo miércoles 12 de abril al Beacon Theater de Nueva York (2124 Broadway). El dúo de hermanas mexicoamericanas regresa a Estados Unidos para presentar su sexto y más reciente álbum de estudio “HAASHTAG”, el cual contiene éxitos como “Lo Que Un Hombre Debería Saber”, “Supongo que lo Sabes” y “Mi Salida Contigo”. La gira es producida por Live Nation y Latino Live y según anunciaron las artistas, es la más ambiciosa de su carrera, ya que no solo están celebrando su disco nuevo sino 20 años en la industria de la música. Entradas disponibles en: ticketmaster.com

Cortesía.

Nueva exhibición en el Paley Center for Media

El Paley Center for Media inauguró esta semana su exhibición “1923: Costume Design Across Three Continents” (1923: Diseño de vestuario en tres continentes), para celebrar el drama de Paramount+ y el spin-off de Yellowstone, 1923, protagonizada por los icónicos actores Helen Mirren y Harrison Ford. La experiencia de galería inmersiva celebra el diseño de vestuario de la producción y presenta las creaciones de la diseñadora de vestuario nominada al Emmy, Janie Bryant. La exhibición promete ser un tributo a la icónica serie de televisión, mostrando 17 trajes, que varían en diseños utilizados en varios lugares, incluidos African Savannas, Yellowstone Ranch y Big Sky Montana. Hasta el 28 de mayo. La dirección es 25 West 52 Street New York, NY 10019. Información: www.paleycenter.org/

Imagen de la película “Yellowstone”./Cortesía

Celebre el Día de la Empanada en La Pulpería

Este sábado 8 de abril es el Día Nacional de la Empanada y el restaurante La Pulpería estará celebrando la ocasión. Para honrar esta fiesta gastronómica, el conocido local de Hell ‘s Kitchen ofrecerá una empanada gratis, de carne de res o maíz y queso, con la orden de un cóctel. La carta de La Pulpería está compuesta por tragos clásicos rediseñados con licores latinos y creados por Daniel Villanueva, como el “The Mean Julep”, hecho con whisky, jugo de limón fresco, jarabe de chile morita, menta y hojuelas doradas de 24K, y el “Pulpería HK”, que mezcla tequila blanco, licor de naranja, piña fresca, jalapeños, cilantro y sal de lava negra. La oferta estará disponible para la cena, de 5:00 pm a 12:00 am. La dirección es 623 Ninth Avenue, NY NY. Más información: https://lapulperianyc.com.

Cortesía.

En Broadway: La magia animal de Life of Pi

La magia de Broadway se hace presente una vez en forma de tigre, hiena, orangután y cebra, entre otros animales, en la deslumbrante adaptación teatral de la novela más vendida de Yann Martel, Life of Pi. Las marionetas usadas para contar la historia de lucha por sobrevivir de un joven náufrago sorprenden por su realismo y hacen que el público olvide que hay actores dentro y fuera de ellas. Ganadora de varios premios Olivier, Life of Pi cuenta cómo, después de que un buque de carga se hunde en medio del Océano Pacífico, un niño de 16 años llamado Pi queda varado en un bote salvavidas con otros cuatro sobrevivientes: una hiena, una cebra, un orangután y un tigre real de Bengala de 450 libras. El tiempo está en su contra, la naturaleza es dura, ¿quién sobrevivirá?. La pieza es una adaptación escrita por Lolita Chakrabarti, dirigida por Max Webster, con diseño de escenografía y vestuario de Tim Hatley, Marionetas y Dirección de Movimiento de Finn Caldwell. En el Schoenfeld Theatre (236 W 45th Street). Entradas a la venta en: https://www.lifeofpibway.com.