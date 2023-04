Hispano que se llevó $4 millones del Powerball en California dijo que tuvo un presentimiento

El hispano que ganó $4 millones del Powerball en California dijo que tuvo un presentimiento de que resultaría victorioso.

Misael Cruz, ganador en la tirada del pasado 30 de enero, reclamó su premio esta semana.

La Lotería de California informó este miércoles que el jugador acertó cinco de las seis cifras de la serie. Si hubiera acertado los 6 dígitos se habría llevado el premio mayor de $600 millones.

El hispano obtuvo el boleto en una gasolinera ARCO en la cuadra 16120 de Slover Avenue en Fontana.

“Tenía el presentimiento el día que compré mis boletos”, declaró Cruz a la Lotería de California. “El empleado me deseó buena suerte. Cuando estaba saliendo por la puerta, me dije a mí mismo, ‘¿y si gano?'”, relató.

Cruz acertó los números 1, 4, 12, 36 y 49. Sin embargo, se quedó corto con el 5 correspondiente al Powerball.

El hijo del hombre fue quien lo alertó de que podía haber resultado ganador, ya que se percató de que el boleto había sido adquirido en la tienda a la que su padre acudía a menudo.

“Estaba sentado en mi sofá y mi hijo me envió un mensaje de texto”, explicó Cruz. “Él dijo: ‘papá, ¿no compras tus boletos de lotería en esa gasolinera en Fontana?’ Yo los compro allí todo el tiempo. Me dijo que alguien ganó el Powerball allí”, reveló el afortunado.

Cruz procedió a buscar los números en línea y su corazón comenzó a latir más rápido al darse cuenta que eran los de su boleto.

“Miré a mi novia y ella no creyó que gané porque no mostré ninguna emoción. Yo estaba en shock. No lo podía creer. ¡Tuve que revisar los números tres veces!”, recordó.

Cruz se describió como un jugador asiduo de la lotería. Añadió que compró el tiquete porque el premio mayor estaba creciendo rápidamente.

“Sé exactamente por qué gané. Exactamente por qué”, aseguró Cruz. “Ayudo a mucha gente y nunca espero nada a cambio. Es lo que les enseño a mis hijos. Sé que fui recompensado por ayudar”, consideró.

“Voy a seguir ayudando a la gente. Invertiré algo, pero este dinero no me va a cambiar como persona. Seguiré comprando a los precios más baratos”, agregó sobre el uso que le dará a su ganancia.

