Aerolíneas en EE.UU. hacen ajustes para evitar recortes y retrasos en vuelos durante el verano, como adelantó la FAA

Aerolíneas en Estados Unidos empezaron a hacer ajustes para evitar recortes y retrasos en vuelos durante el verano, como ya lo anticipó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Los pasajeros en zonas como Nueva York y Nueva Jersey tendrán que lidiar con menos disponibilidad de vuelos en esa temporada debido a la falta de controladores aéreos, alertó la agencia.

La FAA estimó recientemente que el personal de tráfico aéreo en Nueva York está a un 54 % de los niveles necesarios para operar con normalidad. La escasez es un problema acumulado de años que se agravó con la pandemia. La zona de Washington D.C. también representa retos mayores por falta de personal.

Para lidiar con este inconveniente, en el caso de United Airlines, la compañía informó que comenzará a usar aviones más grandes o con más asientos para poder transportar a más viajeros en un vuelo.

La FAA otorgó una dispensa que las aerolíneas pueden solicitar hasta el 30 de abril para tratar de reducir el impacto en los aeropuertos de NY y Washington D.C. El periodo de gracia se extenderá entre el 15 de mayo al 15 de septiembre.

El nuevo plan de la FAA dispone la reducción de los requisitos de salida y llegada de aviones en un 10%.

Delta Air Lines aplaudió la decisión de la agencia.

“En Delta estamos revisando nuestra red para asegurar la mejor experiencia al cliente durante la temporada de vuelos de verano y estamos comprometidos en trabajar con la FAA en medidas que garanticen la seguridad y la eficiencia de las operaciones en los aeropuertos de NY/NJ“, indicó la compañía aérea en un comunicado citado por NBC el mes pasado.

Por su parte, el CEO de JetBlue, Robin Hayes, dijo a la cadena que es prácticamente inevitable el recorte de vuelos para la temporada.

“Nosotros no queremos reducir los vuelos. Yo estoy seguro que ninguna aerolínea quiere”, declaró el ejecutivo. “Pero si no los reducimos, el sistema no va a trabajar para este verano”, sostuvo.

“Nosotros tenemos empleados, hemos entrenado pilotos, estamos pagando por pilotos, hemos comprado aviones, estamos pagando por puertas y ‘slots’”, añadió Hayes. “Esto va a tener un impacto bien significativo en términos financieros para JetBlue y nuestros clientes”, puntualizó.

El CEO dijo que su empresa aplicará a la dispensa de la FAA para manejar la situación y que avisará a sus clientes.

