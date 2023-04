Alejandro Zendejas asegura que nunca ‘extorsionó’ a la Selección Mexicana con jugar para Estados Unidos

El futbolista de las Águilas del Club América, Alejandro Zendejas, decidió acabar con todos los rumores que se encuentran en su entorno y reveló el verdadero motivo por el que escogió jugar con la selección de Estados Unidos y dejar a un lado sus raíces mexicanas para formar parte del combinado nacional azteca.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro contra Rayados de Monterrey por la Jornada 14 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, Zendejas aseguró que las declaraciones de Gerardo Martino sobre quererlo extorsionar para poder formar parte del Tri son mentiras y que siempre prefirió jugar con el equipo de las barras y las estrellas.

“Pasaron muchas cosas, me guardé muchas cosas, fue un tema delicado, se dijeron cosas que no había dicho o hecho, pero sí, vengo jugando con Estados Unidos desde que era chico. Me formé allá, empecé mi carrera allá y esa fue una de las razones de elegir a Estados Unidos. En México hubieron cosas que se habían dicho, eso de la extorsión, yo sé que no se le puede decir a un técnico que me tiene que poner sí o sí, es muy claro, no sé por qué dijo eso, si él mismo dijo que no habló conmigo. Ahora a dar lo mejor en la cancha y dar lo mejor por Estados Unidos”, expresó.

De acuerdo con Martino, el futbolista del América quería “extorsionar” a la Selección Mexicana para firmar la carta de cambio de Federación y renunciar a jugar con Estados Unidos. Sin embargo, Zendejas sostuvo que estas palabras no eran ciertas.

El futbolista también sostuvo que no tiene ningún problema por el partido que disputarán Estados Unidos y México el próximo 19 de abril; aseguró que está consiente que la afición puede llegar a recriminar su decisión, pero es algo que ya está tomado.

“La gente tiene el derecho de opinar de lo que sea. De la decisión, no sé, eso fue hace meses y ahora estoy feliz de que Estados Unidos se dio cuenta de que podía jugar con ellos y me puso feliz que me contactaron porque jugué con ellos desde chico. Sobre el partido del 19 de abril, será especial, importante porque tengo familia mexicana y habrá apuestas ahí”, resaltó.

“No creo haber estado en todo el proceso, me tocaron una o dos convocatorias, pero no creo haber estado en el proceso. Es lo único que tengo que decir sobre eso”, concluyó Zendejas.

