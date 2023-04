El público de Telemundo reacciona al despido de Adamari López: “Desde ayer que salió la noticia… me fui a Univision”

Adamari López sale de manera definitiva de “Hoy Día”, programa matutino de Telemundo. Adamari López ya no forma parte de la famosa cadena hispana, según desveló la periodista Mandy Fridmann con esta noticia el día de ayer, la cual le ha dado la vuelta al mundo.

La puertorriqueña confirmó la noticia con un video grabado desde el set de “Hoy Día”. Con total elegancia Adamari se despidió de su teleaudiencia, la cual durante once años la coronó como una de las personalidades más importantes de la televisión de habla hispana.

Los fans, que día a día se reunieron frente al televisor para entretenerse con la boricua no aceptan la noticia, no están de acuerdo con la decisión que parece haber tomado Telemundo y se están manifestando con mensajes de rechazo como el que compartimos a continuación: “Fue muy injusto de Telemundo haberla despedido 😢 Solo quieren mexicanos en toda su programación. Desde ayer que salió la noticia de nuestra Chaparrita me fui a Univision, ¡ya murió Telemundo para mi!”.

Los fans de Adamari López y de la programación de Telemundo está cuestionando la decisión de la cadena, quieren conocer las razones concretas y dicen: “Ellos se la pierden se fue la mejor”. Los fans del matutino se quejan, con la salida de Ada, sobre la mesa de conductores que ahora queda en el show: “Han sacado a los mejores. Daniel no cae en ese programa y el otro tampoco. Queremos más mujeres guapas y divertidas como era Ada. ¡Puros hombres aburridos!”.

Muchos no creen en la salida de Adamari López. Aseguran que el video con su confirmación es pregrabado. Muchos esperan que dentro de unas semanas, incluso meses, Telemundo confirme un nuevo show conducido únicamente por una de las boricuas más querida de las pantallas de Telemundo.

“Qué triste noticia, ella es la que le daba vida a ese programa matutino 😢😢 esas risas de ella, esa alegría que ella irradia. Ya no vale la pena ver ese programa 😢😢 Saludos desde Colombia. Te amamos Adamari ❤️❤️ Ojalá salgas pronto en otro programa matutino”. View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

