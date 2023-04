Adamari López habla, la ex conductora de Hoy Día, asegura que Alaïa tiene mucho de ella y de Toni Costa

Con ocho años recién cumplidos, está claro que Alaia es una mezcla de sus padres Adamari López y Toni Costa, pero ¿y en personalidad? La ex presentadora de “Hoy Día” asegura que en su forma de ser su hija también ha heredado mucho de ambos y por eso comparte el mismo reto que ellos: aprender a decir las cosas.

¿A quién se parece Alaia?

Si tú la paras al lado del papá es igualita a él, pero también si la paras al lado mío se parece muchísimo a mí, así que tiene la ventaja de que tiene lo mejor de los dos.

Y en personalidad, ¿qué tiene de cada uno?

Estaba hablando los otros días con Toni en la mañana, por teléfono, porque me tocó a mí llevarla a la escuela, y estábamos hablando de cosas de la niña, y terminamos bromeando que hay una característica en específico, en términos de sentimientos y de que a lo mejor a veces le cuesta expresar ciertas cosas.

“La tiene de los dos, porque a veces por temor a lastimar o a no ofender a alguien, los dos callamos muchas cosas y la niña heredó eso mismo de los dos”.

“Eso es una de las cosas, pero tiene de los dos, la alegría, lo deportivo del papá. Tiene buen carácter, es una niña de buen corazón. Creo que tiene muchas cosas de los dos, tiene muchos gestos de él, otros míos, es el complemento perfecto de los dos”.

¿Qué es lo último con lo que te ha sorprendido?

Bueno, nos fuimos a esquiar y te digo, tiene muchas habilidades para el deporte y ha salido muy buena esquiadora. Yo obviamente llevo más tiempo que ella esquiando, pero ella esquía mejor que yo.

“Ella me reta a mí a ir por unas montañas que yo no he ido y como ella va, yo voy detrás de ella adonde sea que ella vaya, así que me arriesgo por ella”.

