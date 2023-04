Nicolás Freire sobre el lamentable momento de Pumas de la UNAM: “Me duele un montón y me da vergüenza”

Los Pumas de la UNAM están viviendo uno de los momentos más complicados de sus últimas temporadas en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX; actualmente se encuentran fuera de la zona de repechaje y poseen una de las peores defensivas del torneo, por lo que muchos jugadores han expresado su tristeza ante esta situación.

Uno de estos es el capitán de los auriazules, Nicolás Freire, quien lamentó el mal momento que está atravesando el equipo durante una conferencia de prensa y detalló que en ocasiones ha sentido “vergüenza” con la afición por los negativos resultados que han alcanzado.

“A mí, habló de lo personal, me duele un montón. Trato de ponerle la mejor onda porque nosotros nos tenemos que levantar. Venimos de palos, de palos y tenemos que seguir luchando. Yo, Nico Freire, me duele un montón y hay momentos donde me da vergüenza y hago hincapié de unos juegos donde le das la virtud al delantero”, expresó.

Nuestro capitán, Nicolás Freire atiende a medios de comunicación en conferencia de prensa.#SoyDePumas #OrigenDeLaPasión https://t.co/lwZrIPs7Xw — PUMAS (@PumasMX) April 6, 2023

“Me duele, pero no me sirve quedarme pensando en eso y quedan cuatro juegos. Debemos defender con uñas y dientes y que los delanteros se sientan cómodos. Agregar el trabajo que el ‘Turco’ es que atacamos todos y defendemos todos y tenemos la misma responsabilidad”, agregó.

Para finalizar, Nicolás Freire destacó que a lo largo de su carrera ha vivido problemas similares, por lo que están haciendo todo lo posible desde el banquillo para poder superar esta racha negativa y así poder darle alegrías a la afición.

“Yo te puedo contar de mi experiencia. No me ha tocado por ahí vivir todos los años en los equipos que he estado pelear torneo constantemente. Me ha tocado ir al descenso, ascender y ser referente. He tenido muchos baches y le he puesto el pecho y salido adelante. Es algo que nos caracteriza en el grupo que tenemos, que cada uno se sobrepuso a una adversidad y es una más que tenemos. Aspiramos a grandes cosas y más que nada por el equipo, la clase de personas y profesionales. Todos tienen una historia que contar y hay algo de resiliencia y ésta es una historia más, tacharla y ver para adelante”, concluyó.

