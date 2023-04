Por un número, hispano en California no se gana $600 millones en el Powerball; terminó llevándose $4 millones

Si Misael Cruz hubiera acertado un número más con el tiquete del Powerball que compró en Fontana, California, se habría llevado los $600 millones en el sorteo en lugar de los $4 millones por acertar cinco de los seis dígitos.

Para ganar el premio mayor en este juego de lotería nacional, la persona debe acertar los seis números de la serie, incluyendo el llamado “Powerball”.

Cruz, ganador en la tirada del pasado 30 de enero, reclamó su premio esta semana. Sin embargo, terminó llevándose $4 millones porque se quedó corto en la serie.

Aunque esa cantidad no deja de ser considerable, está muy por debajo del “jackpot”.

De hecho, nadie ganó la máxima suma en el sorteo de ese lunes.

Los números ganadores fueron: 1, 4, 12, 36 y 49, más el Powerball que resultó ser el 5. Ese fue el número que le faltó a Cruz.

En declaraciones a la Lotería de California, Cruz reveló que tuvo un presentimiento de que ganaría.

“Tenía el presentimiento el día que compré mis boletos”, indicó el hombre. “El empleado me deseó buena suerte. Cuando estaba saliendo por la puerta, me dije a mí mismo, ‘¿y si gano?’”, añadió.

El hijo de Cruz fue quien le dijo que verificara el boleto, ya que sabía que el ganador había comprado el tiquete en la tienda en la que este solía acudir a menudo.

“Estaba sentado en mi sofá y mi hijo me envió un mensaje de texto”, contó Cruz. “Él dijo: ‘papá, ¿no compras tus boletos de lotería en esa gasolinera en Fontana?’ Yo los compro allí todo el tiempo. Me dijo que alguien ganó el Powerball allí”, abundó el hispano.

Tras confirmar en línea los números, descubrió que era el nuevo millonario.

“Miré a mi novia y ella no creyó que gané porque no mostré ninguna emoción. Yo estaba en shock. No lo podía creer. ¡Tuve que revisar los números tres veces!”, recordó.

