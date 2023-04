Dalái Lama pide disculpas tras besar en la boca a niño y pedirle que le chupara la lengua

En las últimas horas, el Dalái Lama se encuentra en medio de un gran escándalo luego de que en redes sociales se hiciera público un video captado a finales de febrero pasado, durante una ceremonia que el líder religioso presidió en un templo en Dharamshala, en donde se le ve besando en la boca a un niño de 6 años.

Según informaron medios internacionales, el polémico incidente se suscitó durante la ceremonia de la Fundación india M3M. El Dalái Lama habría pedido al niño que subiera al estrado en donde se encontraba sentado. Cuando el pequeño se presentó ante él, primero le señaló una de sus mejillas, por lo que el menor lo besó y le dio un abrazo.

Luego de este hecho, el Dalái Lama continuó tomando al niño del brazo y ahora le solicitó un beso en la boca; el pequeño estaba extrañado y no sabía qué hacer por lo que el jerarca del budismo se lo dio y luego le dijo “chúpame la lengua”, para luego sacarla.

El niño también sacó su lengua pero poco a poco se fue apartando del lugar mientras el Dalái Lama se reía y trataba de aproximarse a él para darle otro abrazo mientras el público también soltaba algunas risas.

A continuación, el líder espiritual se dirigió al niño, aconsejándole que se fijara en quienes crean “paz y felicidad” y que no siguiera a “seres humanos que siempre matan a otras personas”, antes de darle un último abrazo.

Luego de que las imágenes se dieran a conocer, la opinión pública ha alzado la voz en contra de este acto, calificando la actitud del Dalái Lama de “inapropiada”, “escandalosa” e “indignante”.

Dalái Lama ofrece disculpas por besar y pedirle a niño que le chupara la lengua

Este lunes, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el Dalái Lama ofreció disculpas públicas para el niño y su familia, así como para aquellos que pudieron haber tomado a mal su actuar frente a este pequeño.

“Su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras”, dice el comunicado.

Sobre el por qué el Dalái Lama habría sacado la lengua y le habría pedido lo mismo al niño podría explicarse debido a una cuestión cultural tibetana.

Un informe del Instituto de Estudios de Asia Oriental, de UC Berkeley, señala que “un cruel rey tibetano del siglo IX tenía una lengua negra, por lo que la gente saca la lengua para demostrar que no son como él (y que no son su reencarnación)”. Como los budistas creen en la reencarnación, temen que el malvado rey reencarnaría algún día. Por eso, durante siglos han mantenido la tradición de saludar demostrando la lengua para confirmar que no son culpables de hacer el mal.

Sin embargo, lo que sí no puede explicarse es el por qué le habría pedido al niño que se la chupara.

