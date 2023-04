Espectacular fotografía capta un enorme tornado de plasma en el Sol

Una increíble imagen de un enorme tornado de plasma emergiendo del Sol ha sido lograda por dos fotógrafos.

Andrew McCarthy y Jason Guenzel han construido un hermoso mosaico del Astro Rey, que muestra las características de la superficie y, lo que es más impresionante, un filamento de plasma retorcido que se extiende sobre el borde exterior de nuestra estrella.

El posicionamiento permitió a los dos fotógrafos calcular fácilmente el tamaño de la impresionante formación. De lado a lado, “el Sol tiene algo así como 109 Tierras de ancho, y este filamento se extendía a una distancia equivalente a 14 Tierras”, escribieron en una publicación de Instagram.

“Eso es aproximadamente la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna”, agregaron, junto con la impresionante imagen de nuestro Sol con su tornado (del lado derecho superior de la imagen):

La imagen, a la que llaman “Fusión de Helios”, no es una sola instantánea sino un increíble mosaico compuesto por unas 90,000 imágenes individuales tomadas por McCarthy y procesadas junto con Guenzel.

Originalmente, se tomaron 200,000 fotografías para tratar de obtener la imagen increíblemente clara del disco completo del Sol. La agitación de la fotosfera, algunas manchas solares y las volutas de plasma, así como la espectacular prominencia similar a un tornado, crean una imagen increíble.

El equipo también fue un paso más allá. Usando la imagen que Guenzel tomó de la corona solar durante el Gran Eclipse Americano de 2017 y combinándola con datos del SOHO de la NASA, crearon una corona solar plausible, una característica del Sol que no es visible porque es demasiado brillante. I took this photograph of the 2017 total solar eclipse. I’ve been revisiting it ever since and pushing it to the absolute extreme … revealing crazy details within the solar corona.



