Video: Hombre filma dos extraños ovnis flotando sobre su casa en Reino Unido

Un médico cree haber capturado un ovni con su cámara después de ver dos misteriosas bolas de luz flotando en el cielo sobre su casa.

El doctor Mohamed Salama, de 34 años de edad, no podía creer lo que veía cuando notó el par de extraños círculos brillantes sobre Harborne, Birmingham, en el Reino Unido, la noche del domingo 24 de julio.

Increíbles imágenes captadas con su teléfono móvil muestran los orbes moviéndose antes de que uno de ellos gire rápidamente y parezca dispararse a gran velocidad.

Aquí las supuestas imágenes de ovnis:

Salama, quien dice que no creía en los ovnis hasta el avistamiento, ahora cree que pudo haber capturado a un visitante extraterrestre del espacio exterior.

El padre casado de dos hijos dice que las luces no podrían haber sido un avión, una estrella, un dron o un láser debido al ritmo al que se movían y la forma en que cambiaban de dirección.

Salama filmó las imágenes de 38 segundos con su Samsung alrededor de las 10:30 p.m. desde afuera de su casa en un suburbio de la ciudad mientras sacaba sus botes de basura listos para la recolección.

Él dijo a Zenger News: “Estaba sacando los contenedores como normalmente lo hago para la mañana siguiente cuando algo me llamó la atención en el cielo nocturno. Hago fotografía, así que a menudo miro hacia arriba para ver si hay algo interesante allí, pero normalmente solo busco la luna o las estrellas”.

“Así que me sorprendió ver estas dos bolas de luz volando muy rápido en diferentes direcciones. Nunca he visto algo así antes. No creo que fuera un avión, un dron, un láser o una estrella por lo rápido que se movía y la forma en que maniobraba en diferentes direcciones”, aseguró.

“Estaba muy por encima de las nubes y parecía dispararse hacia el horizonte en cuestión de segundos. Fue bastante increíble realmente. El brillo de ellos también fue bastante notable y eso fue algo más que me hizo pensar que esto podría ser un ovni”.

“Nunca había creído en ellos hasta ahora. Fue una experiencia tan extraña y realmente creo que podría ser un ovni”, aseguró..

Según un comunicado emitido por la NASA a principios de junio de este año, la agencia espacial ha decidido encargar un estudio independiente con la intención de ampliar su investigación sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP), ya que los ovnis han sido rebautizados recientemente.

