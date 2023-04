Jimena Sánchez exhibe sus voluptuosas curvas en diminuta ropa interior

Si algo no se le puede negar a la guapa Jimena Sánchez es que a la hora de elegir un atuendo siempre pone en primer plano su sensualidad. Así, la conductora de Fox Sports consigue atraer la atención de los más de 9.1 millones de admiradores que la siguen en Instagram.

Hace unas horas, la joven aprovechó su cuenta oficial para subir una imagen en la que no tuvo reparo para posar de pie junto a una piscina, usando una blusa negra y diminuta ropa interior con la que exhibe sus voluptuosas curvas.

Como era de suponerse, la postal de la mexicana ha conseguido miles de ‘me gusta’ y toda clase de elogios hacia su anatomía de tentación.

“Que bonitas caderas, color de piel y cabello. Eres perfecta 😉”, “Estás riquísima y preciosa 🥰🥰” y “Guapísima y muy sexy 😍😍”, son algunos de los mensajes que le dejaron.

Cabe mencionar que hace unos días Jimena Sánchez publicó unas imágenes donde de inmediato los usuarios comenzaron a compararla con Kim Kardashian, en las fotos aparece usando un largo y ajustado vestido verde que acaparó reflectores porque no utilizó sostén y la prenda deja apreciar su cuerpo de reloj de arena. View this post on Instagram A post shared by Jimena V. Sanchez (@jimenasanchezmx)

