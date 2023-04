José Benavidez defiende a su hijo y lanza una dura crítica al Canelo Álvarez: “Ahora está bebiendo un poco más”

José Benavidez, padre del reconocido boxeador mexicano David Benavidez, lanzó un duro mensaje contra el pugilista Saúl ‘Canelo’ Álvarez al asegurar que no está 100% concentrado en el deporte y que ya no está aplicando la misma dedicación que demostraba en años anteriores; además declaró que creo que el tapatío está bebiendo más de la cuenta y esto afecta su desempeño en el ring.

“Ha sido muy disciplinado durante muchísimo tiempo y tiene ya un recorrido muy largo después de trabajar muy duro. Creo que ahora está bebiendo un poco más. Antes no veíamos a Canelo beber”, consideró Benavidez padre durante una entrevista para el canal de YouTube FightHype.com.

El padre de uno de los peleadores que más desea combatir contra Canelo aseguró que ha venido siguiendo de cerca la carrera del colorado, especialmente tras su pelea contra Dmitry Bivol en el 2022 y la trilogía contra Gennady Golovkin; todo esto con el único objetivo de crear una estrategia para poder derrotarlo.

“He seguido de cerca a Canelo por cinco años. Lo he estudiado muy cerca. Perdió con Bivol y luego no se vio muy bien con Golovkin. Sigue siendo el mejor libra por libra y ha conseguido mucho, pero está en una posición en donde su cuerpo ya no está respondiendo como antes. Creo que llegó el momento para que llegue el relevo”, enfatizó.

Para finalizar, José Benavidez detalló que Saúl Álvarez se ha venido alejando de los cuadriláteros para enfocarse en la gestión de sus nuevos negocios como el de las bebidas alcohólicas, energizantes, gasolineras y tiendas de autoservicio; así como su participación en varios torneos de golf.

“Él juega más al gol ahora y tiene su atención distribuida en tantos negocios que tiene. Creo que su atención no está del todo centrada en el boxeo. A diferencia de David que está enfocado 100% al deporte”, concluyó.

Estas palabras de José Benavidez surgen en medio de una ola de mensajes por parte de su hijo para poder lograr una pelea contra Canelo por los títulos que ostenta actualmente, algo a lo que el tapatío no ha hecho caso.

