Adamari López está de vuelta al gimnasio: “Ya no hay excusas para no entrenar”

Tras su inesperada salida de Telemundo y el emotivo mensaje de despedida que dio, Adamari López ha dicho en las redes sociales que ya no hay excusas para no ir al gimnasio.

La presentadora de televisión se mostró entrenando en un gimnasio, con un atuendo de pantalón y chaqueta con estampado. “Estoy de vuelta y ya no hay excusas para no entrenar”, dijo la boricua en el video donde se le ve ejercitando.

Tras esta demostración de que se encuentra trabajando en la figura que desea tener muchos han sido los comentarios de apoyo que ha recibido y que están directamente relacionados con su salida de Telemundo, la cual ocurrió la semana pasada.

Sus seguidores dicen que esa es la actitud que hay que tener ante cualquier circunstancia de la vida: la de seguir adelante ante todo.

“Esa es la actitud Ada, los tiempos de Dios son perfectos, ya ahora no tienes que levantarte tan temprano”, “Bendiciones Adamari, gracias por demostrarnos que la vida sigue pese a las cosas buenas o no tan buenas que se nos presentan”, “Hoy día perdió y tú ganaste Dios es sabio siempre nos mueve para darnos lo que merecemos eres ejemplo para muchas mujeres, siempre brillas con luz propia .bendiciones”, “Muy Ada!! Eso es Dios te vas a ir mejor como a maría celeste, a Rachel etc bendiciones“ y “A veces se nos presentan tropiezos y vicisitudes en la vida pero es de valientes salir airoso y tú eres una de ellas, échale ganas y dale con todo, que Dios sea tu guía y tu protector por siempre” son parte de esos mensajes motivacionales que ha recibido la boricua.

La salida de Adamari López llegó de manera inesperada y fue ella misma la que hizo el anuncio con un video grabado en ‘Hoy Día’, mirando hacia la cámara y conteniendo el llanto por despedirse del lugar en el que trabajó por más de 10 años.

“Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energía para entretenerles, trabajar y seguir ofreciendo lo mejor de mí. Gracias, los quiero mucho”, fue parte de lo que dijo la boricua.

