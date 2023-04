Tras la salida de Adamari López el programa ‘Hoy Día’ anunció otro cambio y los televidentes opinan

La audiencia de Telemundo en su gran mayoría ha manifestado su rechazo luego que anunciaran que Adamari López luego de haber trabajado con ellos durante 10 años ya había llegado el momento de finalizar con las relaciones laborales que tenían. A su vez, existen muchas interrogantes sobre lo sucedido, y ahora realizaron un cambio en ‘Hoy Día‘ programa en el que trabajaba la puertorriqueña.

A través de la cuenta en Instagram del programa, este fin de semana dieron a conocer que desde este lunes podrán disfrutar aún más del contenido que ven a través de las pantallas de Telemundo de lunes a viernes, y es que estarán por una hora más.

“¡A partir de mañana lunes 10 de abril Hoy Día crece una hora más! Te esperamos con mucha ilusión de 7AM a 11AM por @telemundo. ✨ ¡Más entretenimiento, diversión y noticias!”, fueron las palabras que acompañaron la publicación realizada en la cuenta oficial de la camarita.

La audiencia del programa ‘Hoy Día’ aprovechó para pronunciarse tras otro cambio, y es que varios rechazaron que tengan que agregar una hora más de programación, al tiempo que destacaron que ni de esa manera podrán mejorar el rating, mientras que algunos usuarios de la red social de la camarita explicaron que prefieren cambiarse a Univision para ver ‘Despierta América’.

“Si salen con Juan Rivera de conductor van a perder muchos seguidores y me incluyo”, “Hoy Día no va a ser lo mismo sin Adamari, desde mañana me cambio a Despierta América”, “Ese programa sin Ada ya es aburrido”, “Pero sin Adamari no volveré a verlos”, “Sin Adamari no será lo mismo”, “Sin Adamari ya no los veo”, “Va a ir al fracaso sin Adamari que le ponía el sazón, van a llegar a cuatro horas perdidas”, “Si veía este programa era para ver a Adamari”, “Ya nadie los verá con la tramoya que le hicieron a Adamari”, “Sin Adamari el programa no será el mismo, por mi parte han perdido un televidente”, “Si creen que con una hora más van a subir el rating déjenme decirles que fallaron”, fueron algunas de las reacciones que se registraron.

Sigue leyendo:

· Adamari López ya tiene reemplazo en ‘Hoy Día’, según ‘Chisme No Like’

· Adamari López y el sueldo millonario que le pagaban por su trabajo en Telemundo

· Carlos Calderón le dedicó unas palabras a Adamari López tras su salida de Telemundo