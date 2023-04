Critican fuertemente a Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg por sus demostraciones públicas de amor

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg han sido blanco de algunos mensajes no muy amigables por la manera en la que han decidido mostrar su amor ante el mundo. Desde el mes de enero, cuando se hizo público su romance, muchos mensajes han llegado por parte de las personas que no simpatizan con su relación.

En esta oportunidad los presentadores fueron criticados por un video en el que bailan juntos, se besan y divierten ante las cámaras. El audiovisual trajo consigo varios comentarios de los internautas.

Los usuarios de redes sociales hablan de lo ‘rápido’ que Carmen Villalobos olvidó a Sebastián Caicedo, con quien compartió su vida durante 13 años y cuya confirmación de separación se dio en julio del año pasado. Además, también critican que la pareja decida mostrar tanto de su relación sentimental.

“¿Cómo pueden olvidar “un amor” y sentir amor por otra persona tan rápido?”, “Innecesario estos espectáculos se exhiben y luego se divorcian , el verdadero amor se comparte entre dos seres que realmente se aman, esto son payasadas”, “No sé esto es tan raro, parece que fue ayer el matrimonio con Sebastián y se juraban amor eterno y ya en menos de lo que canta un gallo ella con otro haciendo lo mismo que mostraba con su expareja, a lo que voy es que no hay necesidad de andar publicando todo tan rápido” y “Será que no se acuerda de los vídeos que montaba con el ex esposo, le cantaba y todo y ahora encaramada encima de otro” son parte de esos mensajes de los internautas.

Los comentarios parecen no afectar de ninguna manera a la pareja que frecuentemente goza y publica su amor. Tanto Carmen Villalobos como Frederik Oldenburg se han dedicado constantes mensajes en publicaciones y ha sido habitual verlos juntos en redes sociales.

“Yo me derrito de amor contigo. Amo cómo piensas! Pero amo masssss ese presente que se convirtió en vital, en una hermosa prioridad… pero que digas, que te visualizas junto a esos seres maravillosos lo es todo”, dijo Carmen Villalobos recientemente tras una reflexión de su novio.

