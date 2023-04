Tienda Staples de Nueva York va a cerrar y está liquidando sus productos con descuentos del 70%

Una tienda Staples, de Staten Island, Nueva York, cerrará esta semana después de estar atendiendo al público desde 1986. Debido a esto, está poniendo casi todos sus productos en liquidación, con un 70% de descuento.

La tienda está ubicada en New Springville en la calle 2535 Richmond Ave. con un horario de 8:00 a. m. a 9:00 p. m., de acuerdo con The U.S. Sun.

La tienda Staples cerrará definitivamente el viernes 14 de abril, y se pueden obtener 70% de descuentos en todos los artículos de la tienda excepto en algunos productos de tecnología de alta gama.

Aunque la tienda cierra el viernes, los residentes de Staten Island pueden encontrar otra sucursal de Staples en Dongan Hills. También hay tienas en Linden e Iselin, asi como en algunos lugares de Brooklyn.

Staples se ha visto en la necesidad de recortar su fuerza de trabajo y hasta el momento ha cerrado 200 tiendas desde la pandemia.

Puedes encontrar una tienda Staples cerca de ti en el sitio web de la empresa.

