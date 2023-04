Tigres de la UANL presentó a Robert Siboldi como nuevo técnico tras la destitución de Chima Ruiz

Los Tigres de la UANL están trabajando lo más rápido posible para mantener sus aspiraciones para estar presentes en el repechaje del torneo Clausura 2023 de la Liga MX y así poder avanzar a la Liguilla del campeonato, por lo que anunciaron la contratación de Robert Dante Siboldi como nuevo director técnico de la franquicia en sustitución de Marco Antonio Ruiz.

El equipo dio a conocer la noticia este lunes durante la presentación oficial de Siboldi como nuevo estratega de los universitarios, donde le dieron la bienvenida y enfatizaron que confían en tener mejores resultados en estos últimos partidos que disputarán.

“Agradecer a Mauricio y Toño a Cemex, a la Universidad, el hecho de que pueda estar aquí, estoy feliz, para mí es un privilegio estar en este club, después de veintitantos años regresó a lo que era mi casa, estoy emocionado de volver”, expresó Siboldi.

“Créeme no es tan difícil de cuando me tocó pelear el descenso, eso sí fue difícil y no nos alcanzó, después ahora como entrenador apegamos al bagaje de ese aprendizaje para los muchachos darle experiencia, hoy son otros tiempos y vana asumir con carácter las circunstancias que nos toca vivir”, agregó.

📹🎙️ Conferencia de prensa con nuestra Directiva y el nuevo Director Técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi.#SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) April 10, 2023

Actualmente el equipo tiene un total de 21 puntos acumulados y se ubican en la séptima posición de la tabla de clasificación, estando a solo cuatro puntos de diferencia de las Chivas Rayadas de Guadalajara.

El técnico uruguayo aseguró que hará todo lo que esté en su capacidad para poder lograr la clasificación a la Liguilla y así mantener el ritmo competitivo de los felinos.

“Mi sello, no soy mago, no se puede implementar de la noche a la mañana, apelar a la capacidad y talento que hay en el equipo… soy un afortunado de tener un plantel así, poderlo disfrutar desde adentro, hay jugadores que han jugado una final en un Mundial de Clubes con capacidad, tienes jóvenes que vienen forjando su futuro, los más jóvenes que son las fuerzas básicas. Hay jugadores referentes, hay que aprovecharlos, es un trabajo de todos nosotros”, concluyó.

