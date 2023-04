Antonio Mohamed celebra su triunfal debut con Pumas de la UNAM: “Las sensaciones son de alegría y de trabajar mucho”

Los Pumas de la UNAM consiguieron una valiosa victoria 3-1 ante Atlético San Luis en la Jornada 14 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, compromiso que también representó el debut de Antonio “Turco” Mohamed como nuevo director técnico de la institución universitaria.

El triunfo representó una bocanada de aire para la institución felina. Sin embargo, el nuevo entrenador aseguró en conferencia de prensa que esta victoria no es símbolo para confianza y que todavía existe mucho trabajo por realizar para mantener un nivel competitivo que los saque de las últimas posiciones de la tabla.

“Ganar es lo más importante en este deporte. Las sensaciones son de alegría, pero también de que debo trabajar mucho, tenemos que mejorar en muchos aspectos. Lo importante era cambiar esa inercia negativa que se tenía y el equipo la pudo cambiar”, expresó.

Asimismo, el ‘Turco’ Mohamed sostuvo que el punto más importante en el que trabajaron con sus jugadores fue el psicológico, debido a que no estaban atravesando el mejor estado mental luego de cuatro derrotas consecutivas y un drástico cambio de entrenador en la parte final de la competencia.

Para finalizar, el director técnico sostuvo que en su plantilla no existirán favoritismos y que en cada partido “jugará quien esté en mejor condición”, asegurando que en este momento no se debe respetar ninguna jerarquía y lo único importante es sumar puntos.

“No voy a mirar el nombre de nadie, sino el rendimiento y va a jugar el que yo crea que esté mejor. Hoy no estamos para ver nombres o respetar jerarquías, van a jugar quienes estén mejor, siempre respetando la justicia deportiva. Me dejaron claro que todos quieren estar”, concluyó.

Luego de esta importante victoria los Pumas de la UNAM escalaron hasta el puesto 13 de la tabla de clasificación con un total de 14 puntos, dejando abierta la posibilidad de ingresar al repechaje si suman más victorias en las últimas tres jornadas del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Sigue leyendo:

–Alejandro Zendejas sufrió una fractura en la nariz y activa las alarmas en las Águilas del América y la selección de Estados Unidos

–Gracias al OnlyFans: Fanática de los Tigres de la UANL se compró un lujoso carro de casi $90,000 dólares

–Problemas para la Selección Mexicana: Veljko Paunovic no dejará que jugadores de Chivas participen en el duelo ante Estados Unidos