Gaby Espino remodeló su closet para dejar de vivir entre el desorden

La actriz y presentadora venezolana Gaby Espino decidió hacer un cambio en su hogar de Miami, Florida, pues consideraba que estaba viviendo entre el desorden.

El cambio que quiere hacer se centra en el armario de su habitación, por lo que tuvo que contratar a una empresa especialista para que se encargue del trabajo. Recientemente la actriz compartió un video en su cuenta de Instagram donde explica la razón del cambio y habla con la encargada del diseño.

“Yo soy súper ordenada en mi casa y en mi vida en general, pero no sé qué me estaba pasando de un tiempo para acá, que mi closet era un caos y eso ya me estaba afectando a todo nivel. Estaba todo tan caótico que ni siquiera tenía en mente remodelar mis closets, yo decía ‘ay tengo que arreglar mi ropa’, asi pasaban los meses y jamas lo hacía. Honestamente, sentía como un peso encima, sobre todo cada vez que tenía que hacer maletas para viajar a trabajar o simplemente cuando abría la puerta de mi closet y solo quería salir corriendo”, escribió Espino en la publicación.

Por esto es que la actriz y presentadora decidió confiar el espacio a Kathy de Closet Detail, quien ya se ha encargado de remodelar los closets de varias estrellas en Florida.

Espino explica el procedimiento. Lo primero que hizo Kathy fue visitar el lugar para estudiar el tipo de prendas que tiene la venezolana, pues de eso dependía el tipo de armario que iba a construir.

En el mismo video la actriz muestra algunos detalles del proceso y luego presume muy feliz el resultado final, aunque confiesa que aún quiere ordenar las prendas por color.

La misma empresa también la ayudó a deshacerse de algunas prendas para dejar espacio libre.

