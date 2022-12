Gaby Espino niega haberse burlado, en Instagram, de la alopecia de Aleska Génesis

En “Hoy Día”, de Telemundo, conversaron sobre el caso de alopecia que padece la modelo y empresaria Aleska Génisis, quien se abrió con su público develando las posibles causas que la han llevado a perder grandes cantidades de cabello. La venezolana ha sido clara al señalar a su ex pareja, Miguel Mawad, como máximo responsable del estrés que la ha llevado a desarrollar dicha enfermedad.

Gaby Espino se ha visto involucrada en toda esta polémica, razón por la cual hizo uso de sus redes sociales para pedirle a su público que la dejarán fuera de esta narrativa, sin embargo por alguna razón u otra su nombre siempre se ve vinculado y algunos han llegado a asegurar que en una de sus historias recientes, ésta pudo haberse burlado de la condición de alopecia que ahora padece Génesis.

Estos comentarios la hicieron retomar sus redes sociales para volver a desvincularse de los rumores, aseverando que bajo ninguna circunstancia sería capaz de burlarse de la enfermedad de cualquier otra persona, alegando además que su público la conoce lo suficiente como para saber que ella sería incapaz de semejante acción.

Aleska Génesis por su parte fue tajante en Instagram declarando lo siguiente: “Esta soy yo actualmente… mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia)”.

“No he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace tres meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante cinco años y hoy por hoy lo sigue haciendo. Y no ha tenido nada de compasión conmigo”. View this post on Instagram A post shared by Genesis Aleska (@aleskagenesis)

