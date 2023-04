La Casa de los Famosos 3: Nuevos habitantes ingresarán la próxima semana

Héctor Sandarti confirmó hoy que la próxima semana entrarán a La Casa de los Famosos nuevos habitantes, por esta razón instó a los seis que aún están en competencia a que ganen el presupuesto completo, porque deberán compartir la comida tanto como las instalaciones.

Lamentablemente, antes de que Sandarti diera la noticia, esta ya había llegado a oídos de los fans del 24/7, una personalidad que estaba en la lista de posibles invitados por parte de Paty Navidad lo contó absolutamente todo.

¿Cuándo veremos esto? Parece ser que todo está preparado para que suceda la próxima semana. “¿También competirán por el dinero?”, pregunto Pepe Gámez. Creemos y tenemos entendido que no, éstos solo ingresarán a la casa para acompañar y dar apoyo en la recta final.

Por lo que se desveló entendemos que entrarán a la casa amigos y/o familiares de los finalistas. Algunos están con la incógnita sobre quien será la persona que entrará para hacerle compañía a Madison Anderson, algunos creen que Connor, el ahora ex novio de la boricua, podría ser uno de los invitados a La Casa de los Famosos.

Los que están a favor de la “novela” de Pepison no están por la labor de aceptar que alguien llegue a romper la dinámica que estos dos han alcanzado cocinar hasta el día de hoy. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

