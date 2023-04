Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa: “Recen mucho por mi hijo” 

Maribel Guardia ofreció sus primeras declaraciones tras la inesperada muerte de su hijo Julián Figueroa. La artista mexicana conversó con la prensa desde las afueras de su residencia en Jardines del Pedregal.

En medio de mucha emoción y acompañada de su nuera Ime Garza, Guardia expresó sus emociones tras la dura pérdida del hijo que tuvo con Joan Sebastian. La mexicana señaló que no se esperaba las muestras de amor que el público tuvo con ella y con su hijo.

“No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que llegaron las flores de verdad que la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente que yo no me lo esperaba… Lo agradezco y les pido a todos los que nos están viendo que recen mucho por mi hijo, y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga y los guarde en la palma de su mano”, dijo mientras contenía las lágrimas ante los medios de comunicación.

Maribel Guardia fue la encargada de confirmar el fallecimiento de Julián Figueroa a través de un comunicado en sus redes sociales. La artista detalló que el joven de 27 años murió a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

En su mensaje ella aseguró que en el momento no tenía fuerzas para conversar con todas las personas que le habían enviado mensajes y que esperaba poder hacerlo en algún momento.

Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron”, indicó también en su comunicado, donde recibió miles de mensajes de apoyo por parte de su público y de personalidades del mundo del entretenimiento tales como Belinda, Alejandro Fernández, Ana Barbara, Niurka Marcos, Sebastian Rulli, Ninel Conde, Adamari López, Angela Aguilar y Danna Paola.

