Famosos envían sus condolencias a Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa, su único hijo

Maribel Guardia tuvo la labor de comunicar el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. La cantante y actriz mexicana lo hizo mediante un texto publicado en su cuenta de Instagram, causando la conmoción de miles de personas.

Han sido cientos los mensajes que la madre de Julián ha recibido. Muchos de ellos vienen de personalidades del mundo del entretenimiento, quienes han manifestado su sentido pésame y sus palabras de apoyo a Maribel Guardia en este momento que le toca enfrentar.

Belinda, Alejandro Fernández, Ana Barbara, Niurka Marcos, Sebastian Rulli, Ninel Conde, Adamari López, Angela Aguilar y Danna Paola y muchos más se han hecho presentes en la publicación donde Maribel Guardia confirma la muerte de su hijo. A continuación sus mensajes:

Belinda: Maribel. No me imagino lo que debes de estar sintiendo en este momento… Me acuerdo cuando estábamos en aventuras en el tiempo y venía Juliancito a las grabaciones, él era tu mayor adoración y tú mayor tesoro!!! Tengo un gran dolor de corazón, estoy contigo incondicionalmente! Eres una mujer maravillosa… Lo siento tanto desde lo más profundo de mi corazón…

Alejandro Fernández: Un abrazo muy grande Maribel querida, no puedo imaginar por lo que estás pasando. Te quiero mucho y estamos contigo.

Ana Bárbara: Amiga de mi vida con el corazón destrozado, te abrazo con el alma y se que no hay palabras mi reina hermosa sólo desear que el Espíritu Santo de mi niño, llene de luz el difícil camino de la resignación tuya de su bebé y toda la familia.

Niurka Marcos: Bellísima colega ,que noticia tan dolorosa ,no hay palabras que llenen un dolor tan profundo, te mando todo mi apoyo y mis pensamientos de fortaleza llenos de bendiciones. Mi familia y yo te acompañamos en tu dolor….

Sebastián Rulli: Maribel… todo mi amor y fuerza para tu corazón!! Lamento muchísimo la partida de tu hijo! Te abrazo fuerte. Pronta resignación. #QEPD Julian.

Ninel Conde: Amiga querida te abrazo con el alma .. no hay palabras más que pedirle a Dios te abrace y de fuerza . Te queremos.

Adamari López: Mucha fortaleza Maribel, estarás en mis oraciones. Lo siento mucho, un abrazo repleto de cariño.

Angela Aguilar: Te mando todo mi amor Maribel, mi más sentido pésame.

Danna Paola: Mi maribel te abrazo mucho y te envío mucha luz en tu corazón… Lo siento tanto.

Sigue leyendo: