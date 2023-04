Piden $50 millones de dólares para luchar contra la inseguridad alimentaria en El Bronx

Para combatir la escasez de alimentos en el estado se busca la inversión de $50 millones de dólares en fondos federales según un plan presentado por la senadora Kirsten Gillibrand, miembro del Comité Senatorial de Agricultura, Nutrición y Silvicultura, y la presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson.

Las funcionarias dieron a conocer la falta de recursos y la inseguridad alimentaria en Hunts Point Produce Market donde estuvieron acompañadas por el fundador y presidente de Bodega and Small Business Association of NY Francisco Marte, el director ejecutivo de Hunts Point Produce Market Phillip Grant y la directora de programas de equidad en salud de Montefiore Health System, Elizabeth Spurrell-Huss.

Muchos residentes de Hunts Point viven a más de media milla de la tienda de comestibles más cercana y esto dificulta el acceso a comidas nutritivas y asequibles para la población. La financiación sólida y continua de la Iniciativa de Financiamiento de Alimentos Saludables (HFFI) ayudaría a combatir la inseguridad alimentaria en El Bronx y en otros puntos al proporcionar préstamos y subvenciones para atraer tiendas de comestibles y otros minoristas de alimentos frescos a áreas urbanas, suburbanas y rurales desatendidas.

Financiamiento obligatorio

Gillibrand se ha esforzado para incluir la Ley de Reautorización de la Iniciativa de Financiamiento de Alimentos Saludables en la Ley Agrícola de 2023 para hacer obligatorio el financiamiento de HFFI, ya que actualmente es discrecional. Además, el proyecto de ley aumentaría la financiación anual de $25 millones a $50 millones para 2028.

“Nadie debería enfrentar el hambre en el país más rico del mundo, pero los desiertos de alimentos son muy comunes en los Estados Unidos y afectan de manera desproporcionada a las comunidades de color”, manifestó la senadora Gillibrand.

“Gracias a la senadora Gillibrand por mantener la luz sobre la inseguridad alimentaria en nuestra ciudad”, expresó la representante Grace Meng (D-Queens). “He trabajado para combatir este problema y nuevamente renuevo mi llamado para hacer todo lo posible para abordarlo, especialmente en áreas desatendidas para garantizar el acceso a opciones de alimentos saludables y asequibles para todos. Ninguna familia en Nueva York, o en cualquier parte de nuestro país, debería pasar hambre y no poder poner comida en la mesa”, agregó.

Atraer supermercados

Los desiertos alimentarios son áreas geográficas donde los residentes tienen pocas o ninguna opción conveniente para obtener alimentos asequibles y saludables, especialmente frutas y verduras frescas. Se encuentran desproporcionadamente en áreas de alta pobreza, crean obstáculos adicionales que pueden dificultar que los niños, las familias y las comunidades crezcan sanos y fuertes.

HFFI proporciona financiación mediante préstamos y subvenciones para atraer supermercados y otros minoristas de alimentos frescos a áreas desatendidas y para renovar y ampliar las tiendas existentes para que puedan proporcionar los alimentos saludables que las comunidades quieren y necesitan.

Proyecto de ley

La senadora Gillibrand lidera la Ley de Reautorización de la Iniciativa de Financiamiento de Alimentos Saludables con el senador Bob Casey (D-PA) y entre los puntos del proyecto de ley se destaca:

Reautorizar una asociación público-privada fundamental que combate la epidemia de obesidad en los Estados Unidos brindando acceso a opciones de alimentos frescos, saludables y asequibles.

Hacer obligatorio el financiamiento de HFFI, ya que actualmente es discrecional a través del proceso de asignaciones y está autorizado en $25 millones. El objetivo es proporcionar $50 millones anuales de financiamiento obligatorio para combatir la inseguridad alimentaria y los desiertos alimentarios para el año fiscal 2028.

Realidad aterradora

“Es una realidad aterradora que en la ciudad de Nueva York todavía estemos luchando contra la inseguridad alimentaria de muchos de nuestros ciudadanos”, manifestó la senadora estatal Nathalia Fernández. “El Bronx en particular lucha con múltiples desiertos alimentarios donde las opciones de alimentos saludables no están fácilmente disponibles. Por eso es tan importante asociarse con socios como la Senadora Gillibrand y Hunts Point Produce Market para apoyar la Ley de Reautorización de la Iniciativa de Financiamiento de Alimentos Saludables (HFFI, por sus siglas en inglés) que creará opciones de alimentos saludables y asequibles para las personas y los vecindarios de El Bronx que necesitan lo más”. Francisco Marte, fundador y presidente de la Bodega and Small Business Association of New York.

“Estamos encantados de apoyar esta iniciativa transformadora que, sin duda, tendrá un impacto positivo en la salud y el bienestar de las comunidades desatendidas, particularmente en el Bronx, donde lamentablemente prevalecen enfermedades prevenibles como la obesidad y la presión arterial alta”, mencionó Francisco Marte, el fundador y presidente de la Bodega and Small Business Association of New York.