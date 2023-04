Lionel Messi sorprende a un aficionado que esperó varias horas fuera de su casa en París para conocerlo

Lionel Messi no deja de demostrar la gran humildad que posee y especialmente el cariño que le tiene a sus aficionados luego de haber cumplido el sueño de un joven argentino que pasó varias horas fuera de su vivienda en la ciudad de París para poder conocerlo.

Se trata de Juan Polcan, un fiel seguidor del actual campeón del Mundial de Qatar 2022 que viajó hasta Francia con su camiseta de la selección de Argentina para encontrar la casa de ‘La Pulga’ y así agradecerle por todo lo que le ha brindado al deporte y especialmente por la tercera Copa del Mundo para su país.

“Hoy cumplí el sueño de toda mi vida. La humildad con la que me recibiste, la sencillez, sos el mejor de toda la historia”, escribió Polcan a través de su cuenta en la red social Instagram luego de pasar toda una tarde con el jugador del París Saint Germain (PSG).

El hecho ocurrió el pasado 4 de abril; Polcan viajó hasta la capital francesa y fue conversando con personas que tenían locales cerca de la vivienda de Messi para poder dar con la dirección exacta. Poco a poco se fue acercando hasta que un peluquero lo llevó directo a la mansión qu e buscaba.

“Yo averigüé todo antes de viajar. Un montón de gente me habló para saber la dirección, pero por respeto no la voy a decir. Yo busqué en Internet, pero literalmente no hay rastro. Pude conseguirla con un peluquero que lo fue a visitar y vive en París. Tampoco me dijo exacto, pero me indicó más o menos dónde era. Cuando llegué a las 8 de la mañana a la zona tardé como 45 minutos en encontrarla”, dijo el aficionado en conversación con Infobae.

“La espera fue por amor, por las ganas que tenía de conocerlo. Sólo desayuné un capuchino en el hostel en el que me estaba quedando a la mañana y nada más en el día hasta las 9 de la noche que regresé. La gente pasaba, me miraba y sospechaban que algo de Messi tenía que ser por la camiseta. Me senté a esperar a las 9 de la mañana cuando vi que se fue a entrenar. Al principio estaba solo y cerca del mediodía se sumó otro chico que venía a traerle un cuadro que estaba increíble”, agregó.

El joven fanático detalló que Messi llegó en horas de la tarde a su casa y posteriormente habló con su esposa Antonela Roccuzzo, quien salía de la mansión para recoger a sus hijos del colegio.

“Cuando volvió como a la 1 de la tarde, ni siquiera pude acercarme, pero estoy seguro de que me vio. Esperé hasta las 3 y media. Antonela (Roccuzzo, esposa de Messi) salió de casa, bajó la ventanilla del coche, habló con la mejor de las intenciones y dijo que ella iba a recoger a sus hijos”, detalló.

La buena noticia para Polcan es que finalmente pudo conocer a su ídolo de una manera bastante divertida a pesar de la insistencia de los guardias de seguridad para que se alejara del lugar por tener varias horas sentado a las afueras de la vivienda.

“Lo primero que veo es a Messi parado frente a mí en shorts, pantuflas y nos dice ‘hola’. Fue un momento increíble. Le dije cuánto le amaba, nos tomamos unas fotos, él me firmó la camiseta del club de fútbol sala donde juego, me dio un abrazo y me firmó un autógrafo en el brazo”, concluyó.

