Anciano armado murió baleado cuando NYPD respondió a un robo; dos heridos más al retar a la policía en pocas horas en Nueva York

Un hombre de 78 años que abrió una puerta con una pistola en la mano en Brooklyn fue baleado mortalmente ayer por dos oficiales de la policía de Nueva York.

Fue el primero de tres tiroteos en los que participó NYPD en un lapso de seis horas en un edificio en Brooklyn, una calle en Queens y una estación del Metro en El Bronx.

Policías uniformados se encontraron con el anciano no identificado después de llegar a su apartamento en respuesta a un robo reportado en curso a las 1:07 p.m., dijo el jefe de departamento de NYPD, Jeffrey Maddrey.

Agregó que el hombre salió del apartamento en el edificio 330 Lewis Ave. entre Hancock y Jefferson Aves. con un arma en su mano izquierda antes de apuntar a los oficiales. El enfrentamiento mortal en un angosto pasillo quedó registrado en cámaras corporales policiales, acotó Daily News.

Los oficiales, que no tenían sus armas en la mano cuando llamaron a la puerta, dispararon un total de siete veces después de que el hombre les apuntara con el arma, dijo Maddrey, y agregó que el encuentro mortal duró más de dos minutos de principio a fin.

Los oficiales involucrados en el tiroteo realizaron resucitación cardiopulmonar (RCP) al anciano, quien fue fue llevado de urgencia al Hospital Woodhull, donde murió a la 1:55 p.m. “Ésta es una situación trágica”, dijo Maddrey. “Nuestros oficiales fueron puestos en una situación de vida o muerte, investigando un crimen en curso… Aprenderemos más y, con suerte, encontraremos mejores respuestas”.

La policía estaba investigando si realmente había ocurrido un robo y no estaba claro si el arma de la víctima tenía licencia.

'TRAGIC SITUATION'

3 police shootings in 1 bloody day



• Cops kill armed man, 78, while investigating reported burglary https://t.co/B4eju2VXI7

• Officers shoot Queens stabbing suspect https://t.co/wTBY6N3VCw

• Bronx cops blast gunman in subway station https://t.co/4B14gh1mVk pic.twitter.com/s0xp8BQWrR — New York Daily News (@NYDailyNews) April 14, 2023

Aproximadamente una hora después, estalló la violencia afuera de una iglesia presbiteriana en Queens cuando un hombre de 59 años que empuñaba un cuchillo apuñaló a un guardia de seguridad. Los policías que respondieron le dispararon cuando se abalanzó sobre ellos, informó New York Post. El hecho sucedió en 164th Street, vecindario Jamaica, cerca de las 3:45 p.m.

Cops shoot knife-wielding man who allegedly stabbed guard https://t.co/8pP9Ybdvic pic.twitter.com/xXz8wmC8Zx— New York Post (@nypost) April 13, 2023

Después de que el hombre cayera al suelo frente a la Primera Iglesia Presbiteriana se aferró al cuchillo y se negó a soltarlo. Un supervisor de la policía de Nueva York que respondió le aplicó una descarga Taser, lo que lo sometió, según el jefe de patrulla de la policía de Nueva York, John Chell.

El agresor y el guardia de seguridad fueron trasladados a hospitales de la zona. Ambos estaban en condición estable anoche. Un cuchillo fue recuperado en la escena. Below is a photo of the knife recovered at today's incident in Queens. https://t.co/LdQV0QR2Nj pic.twitter.com/9In1iUZou4— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 13, 2023

En el tercer tiroteo de ayer en el que participó NYPD los policías dispararon a un hombre armado con una pistola dentro de una estación del Metro en El Bronx, alrededor de las 7:55 p.m.

Los oficiales que respondieron a una llamada al 911 sobre un hombre armado llegaron a la estación de la calle 238 en Broadway, vecindario Kingsbridge, donde rápidamente vieron al sospechoso.

Cuando los policías intentaron detenerlo, saltó a las vías del Metro y corrió. Al menos un oficial de la policía de Nueva York disparó y alcanzó al hombre una vez en la mano, dijo la policía.