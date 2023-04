Chiquibaby reacciona a la salida de Adamari López de Telemundo: “Estoy en shock”

Chiquibaby no pudo ocultar su sorpresa tras la inesperada salida de Adamari López de Telemundo,la cadena a la que perteneció por más de 10 años, y así lo hizo saber a través de su programa de radio.

La conductora que fue despedida el año pasado de la planta televisiva manifestó sus opiniones sobre la salida de su amiga y comadre: “Esta historia es una historia que no me gustaría dar, pero es la historia del momento en el mundo de la farándula… Yo estoy en shock”, comenzó diciendo Chiquibaby, reseña ‘People en español’.

Adamari López se quedó en Telemundo cuando hace meses en el ‘Hoy Día’ hicieron varios cambios, comenzando por la salida de sus compañeros, entre ellos Chiquibaby, para darle paso a una nueva ola de presentadores: Andrea Meza, Penelope Menchaca, Chiky Bombom y Daniel Arenas.

“Yo no me esperaba esta situación de mi querida Adamari porque ella todavía estaba en una ventana para poder negociar su contrato. Su contrato no se vencía todavía y yo veía que si era la única que habían dejado en Hoy Día era porque se iba a quedar”, expresó también la conductora desde su programa de radio.

La despedida de Adamari López

La salida de Adamari López de Telemundo fue una sorpresa para todos. La boricua se despidió dle show en el que estuvo por tantos años con un video previamente grabado en el que contuvo sus lágrimas para decirle adios a su público y para agradecer por todos los momentos vividos desde esa ventana al mundo.

“Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energía para entretenerles, trabajar y seguir ofreciendo lo mejor de mí. Gracias, los quiero mucho”, fue parte de lo que allí dijo.

