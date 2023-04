Yoelkeys de Los Cupidos Band: El músico tocado por Dios, que busca empoderar el talento femenino

Se define como un músico tocado por Dios, con quien tiene una conversación que asegura no puede explicar, pero que determina cada paso de su vida, él es Yoel ‘Yolekeys’ Vivas, tecladista de Los Cupidos Band de ‘Enamorándonos USA’… Lleno de sueños, proyectos, y estrenando nuevo estudio musical, confiesa que busca empoderar el talento femenino.

El músico, cantante y productor venezolano, nos recibió en su ‘lugar feliz’, Two Studio, su espacio que montó junto a otro músico y su socio, Adelmo Guana, y en exclusiva nos habló de sus comienzos en un barrio muy humilde de su Venezuela natal, donde de pequeño tocaba la batería en la iglesia, hasta que las vueltas de la vida, y el no querer competir con su hermano menor, lo llevaron a descubrir que el piano era lo suyo. Tuvo que demostrar que era capaz de aprender, y no solo basarse en su talento, y mientras tocaba en uno que se había pintado en una cartulina, soñaba con lo que hoy está logrando: tocar almas con su arte, con su talento y su don.

Su nuevo proyecto dedicado a apoyar y honrar el talento femenino a través de ‘Con Ellas Sessions’; la anécdota con Don Francisco que jamás se imaginó vivir; el milagro que le salvó la vida cuando todo indicaba que lo iban a asesinar, y ese sueño que aún prefiere guardar.

-Te vemos a diario en Los Cupidos Band de ‘Enamorándonos USA’, también tocando con otros músicos, pero ¿quién es Yoelkeys?

Yoelkeys: Un apasionado por la música. Un loco obsesionado, en el buen sentido, de tanto que me encanta la música. Soy un músico que le encanta tocar almas a través del arte… Va más allá de un acorde, de una proyección o un arreglo increíble, es la manera donde yo me puedo expresar, y tratar de impactar vidas a través de lo que hago. Yoelkeys en la música es un soñador, un tipo muy libre, con, no sé si llamarle miedos, porque todos tenemos miedo, eso es mentira que nadie tiene miedo, hasta las personas más seguras, como dicen por ahí, sus demonios y sus batallas que van librando.

El miedo en mi caso es algo que lo tengo muy controlado, y me encanta que esté ahí, porque me hace pisar tierra, controlar el ego, ser un poco más empático con las personas… Y también es un ingrediente importante en el arte. Dios me ha bendecido con el don de la música, y le agradezco eternamente por prestarme el don… Estoy haciendo lo mejor que puedo con ese regalo, y en este transitar de la vida es tratar de que, en su momento, ojalá, Dios me dé larga vida, pero que cuando ya no estés en este plano, te recuerden, y seas una referencia de que impactante y tocaste almas. Ahí es cuando uno realmente dice: valió la pena hacer lo que hago, valió la pena el esfuerzo, servir como de canal, de instrumento para impactar e impulsar a otras personas.

Yoel ‘Yoelkeys’ Vivas. Fotos: Mandy Fridmann

-¿Cómo llega la música a tu vida o como tú llegas a la música?

Yoelkeys: Desde muy pequeño, me crie en un barrio, con limitaciones, con escasez de recursos, en la iglesia del barrio empecé estudiando batería (se emociona y sigue) … Gracias al profesor Samuel Ibáñez, quien fue una persona que nos enseñó de corazón, sin cobrarnos… Me dijo: “Yo te voy a hacer una prueba en el teclado” … Me hizo una prueba, en la primera me dijo, “Es impresionante, que esto le cuesta a mucha gente y a ti te fluye”. Nunca se me olvidar esto que me dijo, “Yo te voy a dar, de aquí a mañana, alguna fórmula” … Y me la escribió en una servilleta, varias cosas que yo no entendía en ese entonces, “si te aprendes esto de aquí a mañana, yo te doy clases” …

Me metí la servilleta en la cabeza, todas las fórmulas y llegué y el tipo me explicó cosas y me preguntó cosas profundas… Él quedó muy impactado, y me dijo, “Realmente tú quieres aprender” … Me gané la confianza de él, y me empezó a enseñar. Los tecladistas eran 8, yo pasé a ser el número 1.

-Naciste para el piano…

Yoelkeys: La gente piensa que uno nació con un piano en la mano, mi primer piano fue una cartulina, ahí dibujé las teclas, no tenía donde practicar, tenía que imaginarme los sonidos, y poner las posiciones más o menos en la cartulina… Hoy en día tenemos muchas herramientas, tantas cosas a la mano, y ponemos tantas limitantes para emprender, lo que se necesita es voluntad, es ganas, es dar el primer paso.

Cuando tú das el paso de fe, el salto al vacío, salen paracaídas, salen un montón de cosas que tú dices: “¿Pero en qué momento apareció esto?” … Me acuerdo de que en el año 90’ yo vivía en el barrio, y todavía no tenía piano, ya tocaba en la iglesia, no tocaba profesionalmente. Fue una disyuntiva comprarme un piano porque estás en un lugar donde el entorno te dice, eres de un barrio, no puedes soñar, porque realmente eso es lo que tú ves, lo que escuchas. Ves compañeros que se conforman con un sueldo, con un estatus, con el día a día de la comida, tenemos luz, tenemos agua, tenemos una televisión, tenemos una ropita sencilla, que no está mal, para el que quiera vivir así, porque la felicidad yo siento que es muy amplia, pero para mí la felicidad no era esa, era expresarme, creer, salir, subir.

Yo tenía familia aquí en los Estados Unidos, e iba un primo mío y me llevaba cinta de VHS. Yo digo que Dios, como dice su palabra, concede las peticiones más anheladas de tú corazón. Veía un tipo que se llamaba Jordan Rudess de una banda que se llamaba Dream Theater famosísima aquí, él hace demos para teclados costosos, en ese entonces, él era un creador de los sonidos y de la demostración de una marca que se llama Kurzweil K2600. La presentación que ese tipo hacía con ese instrumento era una barbaridad…

Pasan los años, y empiezo en Univision a tocar y a subir contenido, se empiezan a viralizar muchos vídeos míos. Me escriben: “me encantaría que tú tocaras con nuestro instrumento, lo único necesito que le den publicidad de instrumento” … ¿Y qué teclado es? ¡El nuevo K2700!… Imagínate si soñar no vale la pena.

Yoel ‘Yoelkeys’ Vivas. Foto: TelevisaUnivision

-¿Qué sientes cuando eso que sueñas de repente se materializa en algo que ni imaginabas que iba a ser posible?

Yoelkeys: Es cuando más piso tierra, porque es cuando yo digo: “Dios mío, entre millones de persona me escogiste”. Es tener el corazón bien puesto, los sentimientos bien controlados, y ser muy empático, las cosas no pasan porque te pasaron, porque tuviste suerte… Yo creo que las cosas pasan es cuando tú eres desprendido, cuando anhelas algo, pero no las anhelas con el hecho de crecerte, de ser egocéntrico con que logré, pasan cuando tú realmente dices, qué bonito sería inspirar a otro, que me tocara a mí, y yo pueda dar un testimonio y poder decirle a otro, “brother vente para acá porque sí se puede” … Yo creo que ahí está el secreto del éxito de las personas, si no fuese así no me interesaría, porque sería como muy material, algo más para satisfacer mi ego, y realmente no es lo que Yoelkeys quiere en su vida.

-¿Qué quieres?

Yoelkeys: Quiero paz, risas, evidentemente la vida no es perfecta, pero en esas imperfecciones es tratar de caminar con una sonrisa siempre. Este país me ha enseñado, que tu cuenta la puedes tener en cero, pero al día siguiente la puedes tener muy llena, y la cuenta fue la que cambio, el número, pero tú sigues siendo la misma persona con cero o con mucho… Como dicen por ahí, dale poder a alguien, y conocerás realmente quién es, eso para mí es tan cierto y profundo, que, en una situación determinada, le das poder a alguien y la gente dice: “No, fulano cambio”, y no, te corrijo, fulano siempre fue así, lo que pasa es que nunca lo puso en evidencia.

-¿Cómo llegas a Estados Unidos?

Yoelkeys: Me vine de Venezuela en mi mejor momento, humildemente, tenía un estudio de grabación mucho más grande que este, tenía un socio… Siempre echamos ese cuento que nuestro estudio era como un consultorio odontológico de música, nosotros llegábamos habían siempre 5 o 6 muchachos esperando para ser atendidos. Cada uno de ellos venían con diferentes, como uno va, “Mira tengo una caries, me duele no sé qué más” … El caso de nosotros era, “Me hicieron un arreglo no me gustó”, “me hicieron una mezcla” … Y en ese entonces creció la marca. Hicimos muchos temas, muy buenos que llegaron a ser número uno en Venezuela, llegué a trabajar con personalidades como Chino y Nacho, Grupo Treo, Rawayana, Amigos Invisibles… Fue una experiencia muy bonita de aprendizaje…

Me había comprado pasajes para venir, y en ese entonces había unas manifestaciones muy fuertes, y en solidaridad a la parte que yo apoyaba, fui a una de las marchas, casi morí, me tenían apuntado y todo… Ya me iban a disparar, no sé por qué, me vi de pronto como con un grupo de ancianos, y me metí, no sé de dónde salieron, quiero creer que son ángeles que Dios puso ahí, porque fue un momento tan rápido que tú no ves, estás pensando como en huir… Me vine, le doy gracias a Dios que desde que llegué aquí estoy detrás de un piano.

-¿Te sientes privilegiado de que desde que llegaste ejerces tu profesión?

Yoelkeys: Dios puso ángeles aquí, y le quiero decir a la gente, que puede ser viniéndose, o yéndose, o emprendiendo algo, la realidad de los demás no tienen que ver contigo. El hecho de que una persona le haya ido mal, y a otra no también, y a otra muy mal, y a otra peor, esos testimonios son de ellos, no tienen que ver conmigo. Les deseo lo mejor, pero yo labré y estoy labrando y provocando lo que quiero en mi vida, y cuando tú logras entender eso en ti, créeme, que todo se va alineando para que tú llegues cómo quieres llegar, y avances hacia dónde quieres ir y ese fue mi caso….

-¿Cuál fue tu primer trabajo?

Yoelkeys: Tocando en un restaurante, ‘Il Forno’, en mi vida he tocado instrumental… Como le digo a la gente, con miedo y todo hazlo, hazlo porque no sabes que va a pasar, algo bueno o te enseña algo, siempre va a ser ganancia. Agarré mi piano, me fui elegante… Empecé a tocar cualquier cosa, estaba tirando ahí acordes y cosas que a mí se me ocurrían, ni siquiera una canción en específico. El señor Ciro parado así viéndome. Cuando estoy en esos momentos así Dios viene y me toca, empecé a tocar una canción se llama ‘Tu Fidelidad’, cristiana (se emociona), termino la canción, y la mesa más grande que había, como de 25 personas, se pararon a aplaudir, y me dijeron: “¿Oye Brother, tú puedes tocar otras canciones cristianas? “. Empecé a tocar ‘Renuévame’, y un montó. El señor Ciro me dijo, “Yoel, cuando yo te vi tocando, dudé, yo no sé qué hiciste, no sé qué tocaste, no conozco eso, pero te quiero aquí todos los sábados”….

Eso fue Dios, yo con él tengo una relación muy estrecha, veo cosas en el ambiente, en persona y me conecto muy fácil, es fácil para mí hablar, entablar con él, en momentos determinados, como una conexión que no te la puedo explicar, es algo que no fabrico, algo que no pienso, es algo que siento y ya, y cuando la siento la disfruto y surfeo la ola.

Yoel ‘Yoelkeys’ Vivas. Fotos: Mandy Fridmann

-¿Cómo llegas del restaurante a ‘Enamorándonos USA’?

Yoelkeys: Tocaba con grupos bailables, para bodas, en Il Forno, en una iglesia… Katy (la percusionista de Los Cupidos Band) me dice del casting, y que no sé le está diciendo a todo el mundo, porque si no va a ir un gentío… Me voy al casting y me acuerdo que voy saliendo, hay una voz que me habla: “Llévate tu piano-guitarra”… Cuando yo escucho eso así, yo no negocio eso, ni me pongo a pensar… Me acuerdo de que cuando entro en la sala de ensayo, veo un despliegue de personas, era Soho y Univision… Le digo que voy a tocar como yo soy… y todo el mundo comenzó a sacar el teléfono cuando me vieron con ese instrumento, no sé ni qué hice, fueron muchos músicos increíbles que yo admiro, y no quiere decir que yo sea mejor que ellos, no, no tiene que ver con eso, yo siento que fue que marqué la diferencia, disfruté y los hice disfrutar a ellos.

-Y terminaste en el estudio de alguien con quien soñabas en el barrio: Don Francisco.

Yoelkeys: Yo veía la banda de Don Francisco, cuando hablaba con el pianista y el pianista le respondía y se ponía a cantar y el tipo lo seguía… En ese entonces era un pollito, un chamo de barrio sin piano soñando, debe ser un sueño estar allá algún día, en un proyecto así en televisión, ¡imagínate! en Miami, yo sin visa, de broma tenía para el pasaje de autobús… El primer día de sound check en el set del programa, yo metido en mi piano, Don Francisco llegó, subió la escalera y me dio un palmarazo y me dijo: “¿Sabías que estás en el set donde mi programa fue por 25 años número uno?… Les deseo todo el éxito del mundo”…

Cuando Don Francisco, me dice eso para mí fue un deja vu, hay gente que dice que cuando mueren como que la vida le pasa por el frente, bueno a mí me pasó eso por el frente, yo no supe qué responderle… Me vi en aquel barrio, aquel muchacho, eso para mí fue demasiado impactante, y entonces ahí es cuando pasan esas cosas, son cuando más chiquito me pongo, porque digo bueno Señor, gracias porque entre muchos me vuelves a consentir a mí.

-¿Qué significa para ti Los Cupidos Band?

Yoelkeys: Es una familia, voy a contarle a mis hijos y a mis nietos porque es algo que marcó mi vida y actualmente lo estoy viviendo. Somos 10, son 9 genios, 9 personas con las cuales yo aprendo a diario, donde la complicidad se vuelve un objetivo común para lograr un sonido, para lograr un arreglo, para tener diferencias, para tener roces musicales, para ver egos, para ver sensibilidad, para ver calidad humana, empatía, sentimientos, 9 manera diferente de ver la música manifestada en cada persona… Es una familia que es demasiado importante para mí en estos momentos, y va a ser de por vida.

Los Cupidos Band de ‘Enamorándonos USA’.

-Comenzamos la entrevista diciendo que querías tocar almas y hoy estás al frente de un proyecto ‘Con Ellas Session’, que creaste con el fin de darle una voz más poderosa a las mujeres cantantes, ¿por qué?

Yoelkeys: Tengo un canal, subo cosas tocando, pero tampoco quiero subir cosas como demostrando de que yo soy un duro, para muchos pianistas increíbles seré malo, o seré bueno, o seré normal, en realidad eso no me afecta porque cada quién tiene como una esencia, una manera de plasmar la música, y yo veo eso en cada persona que ejecuta un instrumento o en el arte como tal. Un día una chica, Raquel Bustamante, me dice: “Yoel, mira voy a ir un momentico estudio, me encantaría hacer un contenido contigo”… Era para compartir entre ella y yo, piano y voz y ya, lo subo en mi historia, recomendándolo, y me escribe una amiga, “¡Ay! yo quiero, es más deberías ponerle un concepto”. Empecé a analizar la situación, yo siempre he sido fan del talento femenino, siempre he sido como un sobreprotector musical del talento femenino, no lo había concientizado. Así nace ‘Con Ellas Session’, con todas las que quieran venir, que sepan cantar, y que quieren expresarse… Me empezó a escribir más gente, empezó la ola, me ha traído ganancias porque mi actual pareja la conocí haciéndolo.

–¿Hacia dónde sueñas ir ‘Con Ellas Sassion’?

Yoelkeys: No solamente queda en videos, a mí me encantaría primero evidentemente ser como un canal, cuando una chica piensa en una proyección, piensen en hacer carrera o algo, piense en mí como el pilar de Con Ellas Sessions. A través de mí puedan como que lograr materializar lo que sueñan, y eso para mí es una satisfacción personal muy grande, que alguien venga y te ponga los sueños en las manos, es porque realmente ve en ti una proyección, una confianza… Otro de mis sueños es, el proyecto, mira yo veo, yo veo así como hace David Foster, que hacen galas, con increíbles músicos en tarima, y tener cantando ahí por lo menos a las 10 mujeres top, con vestidos espectaculares, una noche mágica. Se ve lejos, se ve grande, pero yo lo veo muy posible y más que todo mujer latinoamericana… Es más, ya lo vi, me vi en un piano de cola, interpretando a cualquier cantante de envergadura, de trayectoria musical increíble, y ver gente como disfrutando de una gala increíble. El año que viene podríamos estar pensando como un disco, nominado al Grammy, tengo hasta la carátula visualizada, en cómo sería, las 10 cara de las chicas, yo en el medio, Con Ellas Sessions.

-¿Y tu proyecto personal?

Yoelkeys: En algún momento seré un cantante cristiano… A veces lo he retrasado porque tiene que ver con el temor, no de miedo, es como un respeto de eso que vas hacer, que no quiero que se distorsione con otras cosas que puedo estar haciendo, no es que yo dependa de lo que diga la gente, ni nada pero hasta cierto punto, tienes que saber escuchar, y también tener prudencia en cuanto a manejar eso y dedicarte a eso, y que las cosas que vayan a tu alrededor, vayan como también de la mano con eso.

-¿Qué le dice este Yoel qué está cumpliendo sueños, que tiene otros que sabe que va a cumplir, a aquel Yoel que tocaba un piano de cartón?

Yoelkeys: Que no se deje influenciar por la gente que no lo logró, que no escuché las experiencias de los demás, que no tienen nada que ver con las de él, de que no todo el mundo es leal, y que no todo el mundo va a soñar tu sueño, que tú sueño tienes que soñarlo tú, que tienes que conectarte realmente con los que hablan las cosas similar a lo que tu sueñas y proyectas, es muy importante seguir el corazón, y a veces nos seguimos los instintos, pero el corazón te habla, Dios te habla de muchas maneras también, y saber escuchar esa voz.

Ese Yoel de cartulina, de un piano de cartulina, creció en un barrio de limitaciones, y ese barrio yo lo veo ahorita reflejando, así en el mundo, el mundo te pone un montón de limitaciones, te pone un montón de condiciones, pero a veces dejamos lo que realmente nos apasiona por el deber ser… ¿Cuál es el deber ser? Alguien estandarizó que yo de 20 a 30 años tengo que hacer una familia, tener unos hijos y esa es la vida perfecta y cuadrada, tener un trabajo de 15 y último y eso es lo que me corresponde, o estudiar una carrera para decirle a mi papá y a mi mamá esta es la carrera que tú querías, pero no era lo que yo quería… Ahí hay muchas respuestas personales que cada quién debe analizar

No hay edad, no hay edad para los sueños, mientras tengamos vida, salud, más nada, bueno mira Donald Trump fue presidente a los 80 años y fue millonario, empresario, pero sí él fue presidente fue porque él lo soñó, él lo quería ser, entonces eso me dice a mí que no hay edad.

A ese Yoel de piano de cartón, le digo que es un ser increíble, que es una persona proyectada, que es un tipo con las agallas bien puestas, y que es una persona que, a pesar de sus limitaciones económicas, y que su entorno le decía que no, fue una persona que decidió brillar por sí misma y no esperar que el entorno influyera en él para que esa luz se apagara.

