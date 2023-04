Carlos Ponce y Karina Banda: En exclusiva, confiesan que trabajar juntos los enamoró más

Como te contamos, este próximo 20 de abril, en un estreno de 3 capítulos, debuta en ViX el tan esperado reality, ‘Enamorándonos: La Isla’. A días de que suceda, hablamos en exclusiva con Carlos Ponce y Karina Banda quienes nos confiesan, entre muchas cosas, que trabajar juntos los enamoró más.

Es que no estaba en sus planes ser compañeros, en aquel momento que les llegó este ‘regalo’, Ponce era parte de Telemundo, y acababa de conducir un reality bastante parecido, ‘Por Amor o Por Dinero’. Mientras que Karina había dejado ‘El Gordo y la Flaca’ para conducir ‘Enamorándonos USA’ junto a Rafael Araneda.

Aquel momento, que los llevaba a destinos diferentes en lo laboral, los terminó juntando y compartiendo no solo como matrimonio y como compañeros, sino en una oportunidad única, en donde se fueron a vivir a Turquía, en una isla paradisíaca, descubriéndose como colegas, admirándose en todos los sentidos y sobre todo ¡enamorándose aún más!

En una entrevista que no tiene desperdicio de principio a fin, Karina y Carlos nos cuentan la experiencia, nos dan un adelanto de los que veremos a partir del 20 de abril por ViX, día que estrenan tres capítulos juntos, y hasta nos presentan a ‘Amor’, el turco de cuatro patas que los enamoró y se lo terminaron trayendo a Estados Unidos a vivir con ellos.

Enamorándonos, La Isla. Foto: TelevisaUnivision

– ¿Cómo fue la dinámica de trabajo de ustedes y de los 16 participantes?

Carlos Ponce: Para nosotros era nuevo, es la primera vez que tenemos un programa juntos, en un seriado largo, porque fueron unos cuantos meses. Era el trabajo, en la casa, todo a la misma vez, no se podía llevar un problema de un lugar para otro. Esa fue la primera regla que nos pusimos. Nosotros nos complementamos muy bien, no es que seamos iguales, al contrario, yo creo que las diferencias que tenemos, son esas que nos ayudan a entender otros puntos de vistas, o a que existan esas diferencias que son importante también para un programa entre parejas, de opiniones.

Karina Banda: La verdad fue muy divertido, la pasamos muy bien porque realmente nuestro trabajo, obvio, era importante, pero aquí las estrellas son nuestros participantes, son los amorosos, los chicos que vienen a encontrar a su media naranja para casarse. Entre que ellos estaban en citas, es muy importante para nosotros que tengan tiempo de conocerse, porque además de que es una decisión tan importante como casarte, todo va más rápido porque uno… ¿Yo cuánto tarde decidir si me casaba o no?

Carlos Ponce: Por eso digo que muy buen ejemplo, en este programa, para decirlo, no hay que demorarse tanto, todo tiene que ir rápido y lo bonito es que nosotros, ellos nos daban ese ejemplo, que podíamos espiar, entonces: “Mi amor, ve como si funciona”.

Karina Banda: Todo era muy rápido y entre que los chicos estaban conociéndose, les dábamos mucho ese espacio y esa oportunidad de ver si eran compatibles o no… Son 16 participantes, 8 hombres y 8 mujeres, y vienen personas de afuera, que aquí sería como los flechados, a conquistar a alguien, llegaban a La Isla, pero tenían que conocer a la persona y si al participante, que en este caso era uno de nuestros amorosos, no le gustaba, pues se tenía que ir…

Carlos Ponce: O alguien lo podía salvar, si había un interés de alguien, si alguien dentro de La Isla que no era por quién fue.

-¿Y entre los amorosos?

Karina Banda: Mira no te podemos contar muchas cosas, lo único que te puedo decir…

Carlos Ponce: Cuéntale, cuéntale.

Karina Banda: No, porque lo padre es que la gente lo vea, porque ahí puede pasar de todo. En el amor, cuando algo fluye o nace entre alguien, es muy difícil detenerlo, controlarlo. Aquí nosotros somos pro amor, así que, cómo surgieron las cosas, mientras fuera amor, el amor en nuestro programa siempre va a ganar. Él dio un ejemplo, pueden darse otras circunstancias, pero no se las vamos a contar, porque queremos que vean el programa, y aquí lo importante es siempre que encuentre a la persona con la que se quieren casar, y que tengamos boda, así que también eso es un reto para nosotros, porque al final los estamos ayudando a que eso se pueda dar… Les dimos unas citas espectaculares en Turquía, visitando escenarios hermosos, de novela turca, en la que es imposible no enamorarse…

Carlos Ponce: Los incentivos también, o sea ¿Dónde es la luna de miel?

Karina Banda: En las Maldivas.

-Te tienes que enamorar en una isla de Turquía, y te vas de Luna de miel a Maldivas…

Karina Banda: Es exótico, la verdad.

Carlos Ponce: ¿Por qué crees que no la deje ir sola?

Karina Banda: No, de hecho me enamoré de un turco.

Carlos Ponce: ¿Ves lo que pasó?

Karina Banda: Y él no te lo ha contado, y me lo traje a vivir a la casa… No solo me enamoré de un turco, sino que me lo traje a Miami, y él lo aceptó, y duerme en medio de nosotros.

Carlos Ponce: Yo no la quería dejar ir precisamente por eso, porque estoy viendo las novelas turcas, porque en Turquía se camina con el efecto del viento, yo veo las telenovelas y ellos van caminando y se les abren todo camisas…

Karina Banda: Te lo voy a presentar, este perrito, nosotros también nos enamoramos en Turquía, así que te digo que fuimos al escenario perfecto, en donde el amor estaba por todos lados… Este perrito era un perrito de la calle, que se empezó a meter en todas las tomas, durante todas las grabaciones, él estaba ahí… Había una eliminación, o había algo así fuerte, y el perrito a un lado de nosotros dos, una cosa tan chistosa.

Carlos Ponce y Karina Banda adoptaron a Amor en Turquía. Foto: Mandy Fridmann

Carlos Ponce: Y afuera de nuestra habitación por las mañanas, por las noches nos esperaba ahí también, nos esperaba allá, y nos acompañaba porque era una caminatita, podíamos ir en carrito pero decidíamos caminar, entonces él nos acompañaba.

Karina Banda: Y mira tan loca yo, y más loco mi marido, que aquí estamos con este perro hermoso, que se llama Amor, y ahora es nuestro bebé, también ya tenemos 2 bebés peluditos.

–¿Cómo se llevan?

Karina Banda: Se llevan espectacular, mejores amigos, al principio estábamos preocupados.

Carlos Ponce: Ya estamos los 3 ahora juntos, la ultima semana tenía a Nugett, y jugando por toda la casa.

Karina Banda: Entonces más especial para nosotros el proyecto todavía, porque además de que hicimos algo increíble como pareja a nivel profesional, que estoy segura que a la gente le va a encantar, el hecho de también nosotros encontrar el amor, que no nos lo esperábamos, y sí nos enamoramos, no tengo otra palabra para describirlo, e hicimos está locura, de decir: bueno vamos a rescatarlo y nos lo llevamos con nosotros.

-Si uno ve la foto de los amoroso, se ven muy ‘Baywatch’, son todos perfectos, ¿qué buscaron en el casting más allá del cuerpo?

Karina Banda: Aparte de que fueran personas auténticas y atrevidas, porque no cualquiera se atreve a hacer esa locura, le entro, pero te vas a casar.

Enamorándonos, La Isla

Carlos Ponde: Ser valientes.

Karina Banda: Muchos de las personalidades de los chicos, son eso, que les gusta, que quieran atreverse… Tratamos de buscar variedad, porque lo que a mí me puede parecer guapo, mira él chistoso, bello, a lo mejor otra mujer no le gustó. La idea era como tener varias opciones, si surge algo entre ellos o alguien que venía, que existiera ese flechazo y esa oportunidad.

–¿Qué aprendieron de cada uno trabajando de esta manera tan diferente?

Karina Banda: Yo diría que descubrimos que podemos trabajar juntos, y hacemos buena pareja de compañeros. Mucha gente me preguntaba: “¿Oye, y no estás preocupada?”… Y yo, por qué me lo preguntan tanto…

Carlos Ponce: Yo se lo pregunté muchas veces: ¿estás segura, no estás preocupada?, yo puedo hacer otra cosa.

Karina Banda: Hasta un día que le dije: “Oye, ahora sí me preocupé, ¿por qué me insites tanto que por qué no estoy preocupada?”.

Carlos Ponce: No es fácil, tú no tienes un segundo para ti, para pensar. A mí no me hizo falta, espero que a ti no te haya hecho falta tampoco, pero uno piensa que un matrimonio, esto lo hace cada quién en su trabajo, espacio seguro, hacen lo suyo, regresan, se cuentan del día… Aquí estamos en todo en lo mismo, no tenemos nada nuevo que contar a cada quien, pero sí habían cosas muy interesantes que contar y de que hablar porque las cosas que sucedían, las podíamos discutir, podíamos dar entre nosotros nuestra opinión. Ella como mujer, yo como hombre o diferentes puntos de vista, cada cual… El beneficio de la duda, cuando pasa algo que yo siempre digo, hay otros punto de vista, no nos vayamos con este solamente, y ahí descubrimos muchas cosas interesantes de nosotros como pareja.

-Carlos, ¿qué te sorprendió en esta aventura nueva de Karina?… Y Karina, ¿qué te sorprendió de Carlos?

Carlos Ponce: Yo te puedo decir honestamente que ella tiene un don muy especial del cual yo carezco… Tengo muchos años haciendo esto, pero ella tiene una sensibilidad y una retentiva impresionante, para contar la historia, para decir las cosas que tiene, cómo las tiene que decir, en el momento en que las tiene que decir. Yo soy un poquito más improvisador, manejo un poquito a lo mejor el humor para safarme, a mí no me gusta confrontae o enfrentar, siempre me siento incomodo con eso. En un reality van a haber, y yo tengo que exigir eso de parte de los participantes, me cuesta mucho trabajo. Karina puedes separar una cosa de la otra, porque ella es muy dulce, pero en el momento en el que tiene que decir, lo que tiene que decir.

Carlos Ponce y Karina Banda. Foto: Mandy Fridmann

Karina Banda: Sí.

Carlos Ponce: Lo dice, en un momento creando tensión, no rompiéndolo con humor, cuando eso no es lo que uno tiene que hacer… He aprendido un poquito a encontrar ese balance, sé que lo tengo con ella, pero sé que necesito saber esto para otra próxima aventura parecida.

Karina Banda: Sería más yo creo que en el ámbito personal, porque yo siempre he sabido que él tiene un corazón, pero cuando dices o piensas en encontrar a alguien que te apoye, y que quiera tu felicidad, eso es él. Te doy ejemplo, lo que pasó con el perrito, yo de verdad estaba llorando, me sentía súper triste, me daba un dolor dejarlo, y cuando él me dice que sí, que está bien, que lo podemos traer, que lo podemos adoptar, yo dije: wow… Y te estoy contando así como en breve lo que sucedió, pero la realidad es que el perro se lo tuvieron que llevar a Estambul a un veterinario, mientras estuvimos en Estambul, antes de venir, íbamos todos los días 2 veces al veterinario a ver a los perritos, a veces caminando en el frío, pero íbamos juntos.

Carlos Ponce: Mañana, tarde y noche, y el veterinario quedaba en la montaña.

Karina Banda: Pero para mí, no sé si es sorpresa, porque siempre he sabido que él siempre me apoya y tiene un buen corazón, pero el hecho de hacer eso por verme feliz, y que aparte vi que se encariñó del perrito, es como otra vez corroborar el corazón tan grande que tiene, y eso sí me hizo enamorarme más.

-Dicen que los tiempos de Dios son perfectos, cuando llegó La Isla, tú, Carlos, estabas en otra cadena haciendo un reality medio parecido, y tú, Karina, estabas en un momento en que de repente el mundo te cambió, ¿qué significó para ustedes este tiempo perfecto?

Carlos Ponce: Perfecto hasta el último segundo… Tú sabes cómo son los contratos, no hay nada fácil, es complicado, hay tiempos de espera, hay un montón de otras cosas… Gracias a Dios en el caso mío, yo te puedo decir que siempre entrego todo en el trabajo, soy puntual, hago todo lo que tenga que hacer, y trato de no cerrarme puertas, y no me cierro puertas, y cuando se presentan oportunidades, gracias a Dios hasta ahora se me ha dado bien.. Ese es mi humlde punto de vista, que se diga que fue Dios, porque no era para que se diera, a nivel de logistica, geografia y muchas otras cosas.

Karina Banda: Siempre he tenido claro que cuando algo es para ti, es para ti, y si algo se va, es que no era tuyo y no aferrarse, dejar que las cosas fluyan. Eso también te lo digo porque no es como que un día dije: “Ay sí, no pasa nada”, yo he compartido muchas veces que tomo terapia, el tener a una persona como él, que me ayude a ver siempre las cosas de un lado positivo, me ayudó increíble a entender, que más allá de cualquier situación que hubiera pasado, es que algo lindo venía. Mira nada más la sorpresa, trabajando con mi esposo, estar viviendo un sueño de estar en Turquía, porque realmente yo me sentía en un sueño, jamás me imaginé vivir esto, comenzando por trabajar juntos y en un programa de amor…

Karina Banda y Carlos Ponce hace oficial el comienzo de ‘Enamorándonos, La Isla’. Foto: TelevisaUnivision

Carlos Ponce: Cuando veas lo que en realidad es, es un paraíso, despertar ahí, irte a dormir ahí, pasarte el día con el grupo de gente con el que estábamos…

Karina Banda: Es como Dios dándote la respuesta, de espérame, tenme paciencia, aquí está, mira es esto. Para mí sí es una lección muy bonita de confirmar que es eso, que cuando algo es tuyo, es para ti, cuando no es que ese no era tu lugar, y yo hoy te puedo decir que estoy muy feliz, y siempre estoy agradecida con Soho, con mis jefes de ‘Enamorándonos’, que son quienes me dan esta gran oportunidad de hacer este programa en Turquía, ellos tenían una visión, no se equivocaron, confiamos, confié todo el tiempo en ellos. Cuando mi jefa tuvo está idea y también Univisión, de hacer un proyecto como este, y tenernos a los 2 al frente, la verdad no se equivocaron, y estoy segura que la gente le va a encantar, es un proyecto muy bonito, así que agradecimiento es lo que te puedo decir. Invitarlos a todos a que no se lo pierdan, va a estar espectacular, a partir de el 20 de abril por ViX. Si no tienen la aplicación, bájela ya.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-‘Enamorándonos, La Isla’: Adelanto exclusivo del reality de Karina Banda y Carlos Ponce

-Karina Banda y Carlos Ponce, juntos al dos por uno gracias a VIX+

-Karina Banda y Carlos Ponce llegaron a Turquía y están más cerca de ‘Enamorándonos: la Isla’