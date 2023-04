Antonio Mohamed rechazó dirigir al Al-Nassr y le dijo que no a Cristiano Ronaldo

El recién nombrado director técnico de los Pumas de la UNAM, Antonio ‘Turco’ Mohamed, se ha convertido en el principal foco de salvación de su nuevo club para poder alcanzar el repechaje de la Liguilla del presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

A pesar de esto el estratega argentino estuvo a muy poco de olvidarse del balompié azteca y poner rumbo a Oriente Medio para convertirse en el nuevo entrenador del Al-Nassr de Arabia Saudita; en una reciente entrevista el estratega aseguró que mantuvo varias conversaciones para ser el nuevo entrenador de Cristiano Ronaldo ante la inminente salida de Rudi García.

Durante una conversación para TV Azteca el ‘Turco’ Mohamed confesó que recibió una llamada del Al-Nassr para convertirse en el nuevo director técnico a cambio de una alta suma de dinero; a pesar de ese gran interés rechazó la oferta porque ya había llegado a un acuerdo con los universitarios para dirigir dentro de la Liga MX.

“Tuve cuatro charlas con el Al-Nassr, y justo ayer por la mañana llego al club y recibo una llamada del CEO de ese equipo, y me dice que me quiere porque echaron a Rudi García, aparte era mucho dinero, yo le dije que ya tenía un compromiso con Pumas, que era una cuestión de lealtad. Jamás me iría de un equipo para irme a otro. Por algo caí acá en Pumas”, expresó el entrenador de los felinos.

Ante esta negativa la directiva del club árabe tomó la decisión de colocar al croata Dinko Jelicic como entrenador del equipo hasta que encuentren a un nuevo mandamás para la próxima temporada.

Jelicic se ha venido desempeñando como director técnico de las divisiones inferiores del Al-Nassr, por lo que posee un amplio conocimiento de la estructura del equipo y fue el candidato perfecto para tomar el mando del banquillo hasta que consigan un técnico con mucha más experiencia y trayectoria.

Sigue leyendo:

–Cristiano Ronaldo rompe el silencio y le manda un mensaje a Rudi García tras su destitución del Al-Nassr

–Fallece futbolista de 35 años tras prenderse en fuego en protesta por abuso policial

–Jorge Sampaoli regresa a los banquillos como nuevo entrenador del Flamengo brasileño