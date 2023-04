Temporada de impuestos 2023: ¿Con cuánto me multan si no presento mi declaración a tiempo?

La temporada de impuestos 2023 está por terminar este 18 de abril. Es importante que presentes tu declaración a tiempo, ya que de otro modo serás sancionado con una multa por no cumplir con tus obligaciones fiscales antes de la fecha de vencimiento.

Cuando un contribuyente no cumple, recibe un aviso o carta del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en la que se le notifica que debe pagar una multa, donde el monto es un porcentaje de los impuestos que no se pagaron a tiempo.

La agencia tributaria calcula la multa por no presentar la declaración de impuestos en función de cuánto se demora el contribuyente para presentar su declaración y el monto de los impuestos no pagados a la fecha de vencimiento original del pago (no la fecha de vencimiento de la extensión). El impuesto impago es el impuesto total que aparece en la declaración menos los montos pagados a través de la retención, los pagos de impuestos estimados y los créditos reembolsables permitidos.

La multa por no presentar la declaración es del 5% de los impuestos por cada mes o parte de un mes en el que se demora en presentar dicha declaración. La multa no excederá el 25% de sus impuestos no pagados.

Si después de 5 meses aún no se ha realizado el pago, la multa por no presentar la declaración de impuestos alcanzará el monto máximo, pero la multa por no pagar se mantendrá hasta que pague el impuesto, hasta un máximo del 25% de los impuestos impagos a la fecha de vencimiento.

Si el contribuyente se demoró en presentar su declaración más de 60 días, la multa mínima por no presentar la declaración de impuestos será de $435 (para las declaraciones de impuestos que deben presentarse en 2020, 2021 y 2022) o el 100% del impuesto requerido para ser mostrado en la declaración, el monto que sea inferior.

El IRS además cobra intereses sobre la multa. La fecha a partir de la cual comienza a cobrar los intereses varía según el tipo de multa. Los intereses aumentan el monto de la deuda hasta que el contribuyente paga el saldo en su totalidad.

Si necesitas más tiempo para preparar tu declaración de impuestos, solicita una prórroga de tiempo para presentarla. Esto no te otorga una prórroga de tiempo para realizar el pago. Un plan de pagos puede ayudarte a pagar con más tiempo.

Si no puedes pagar la totalidad de tus impuestos o tu multa a tiempo, paga lo que puedas ahora y solicita un plan de pagos. Al establecer un plan de pagos, podrías reducir las multas en el futuro.

Para obtener ayuda con una multa, llama al número de teléfono que aparece en tu aviso. Si no recibiste un aviso, utiliza la asistencia telefónica.

Para más detalles sobre multas por no declarar a tiempo, ingresa aquí.

