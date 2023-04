Embajadora de Estados Unidos logró reunirse con Evan Gershkovich tras su detención en Moscú

Este lunes la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, logró sostener un encuentro con Evan Gershkovich, corresponsal del The Wall Street Journal que se encuentra detenido en territorio ruso por presuntas labores de espionaje. Según Moscú, el estadounidense pudiera enfrentar hasta 20 años de cárcel por estas acusaciones.

La semana pasada el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la detención del periodista estadounidense y corresponsal del The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, no fue detenido por una orden directa por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ese mismo día las autoridades de Rusia admitieron que no han dado permiso al Consulado de Estados Unidos en Moscú para que sus representantes visiten a Evan Gershkovic.

Ahora este lunes la diplomática estadounidense afirmó que el reportero se siente bien y se mantiene fuerte, pese a la detención que ha sido catalogada como injusta por la Casa Blanca. “Hoy visité a Evan Gershkovich en la prisión de Lefórtovo, es la primera vez que nos dan acceso a él desde su detención ilegal hace más de dos semanas”, señaló Tracy en Twitter.

#ПосолТрейси: Сегодня я посетила репортера @WSJ @EvanGershkovich в СИЗО Лефортово. Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более 2-х недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана. #FreeEvan — Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) April 17, 2023

Las autoridades rusas han reiterado en un par de ocasiones que Gershkovich fue atrapado “in fraganti” por el Servicio Federal de Seguridad, una postura que el Kremlin y sus representantes han mencionado desde el inicio del caso. Ante esto, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, afirmó que todavía la opción de realizar un intercambio de prisioneros con Estados Unidos no está en el panorama. “Se podrá estudiar después de que un tribunal diga la sentencia de Gershkovich”, afirmó.

Estados Unidos y Rusia tuvieron un reciente intercambio de presos en el cambiaron al traficante de armas ruso Víktor But, conocido como el Mercader de la muerte, por la basquetbolista estadounidense Brittney Griner que estaba detenida por presunto tráfico de cannabis el pasado diciembre de 2022.

Con información de EFE y CNN

