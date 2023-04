Fede Valverde quiere una nueva Champions League con el Real Madrid: “Ganarla es única, ojalá podamos repetir”

El volante uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, dejó claro que uno de sus momentos únicos en el fútbol profesional fue cuando conquistó en 2022 la UEFA Champions League, pero no se queda con ese sentimiento y ahora busca volver repetirlo en esta nueva edición.

En una entrevista para los medios del Real Madrid, Valverde recordó el momento en el que alzó la Copa y como eso significó disputar el partido más especial de su vida.

“Fue increíble, cuando uno gana es todo más bonito y satisfactorio. Traté de disfrutar cada momento, cada minuto previo al partido. Siempre es especial los días de la semana con entrenamientos, sabes que vas a jugar a nivel de clubes el partido más importante de tu vida”, rememoró.

“Lo he disfrutado bastante, lo valoré mucho y poder ganar es increíble. Ver a tu familia llorar y a la gente del Real Madrid tan feliz ganando la Champions a uno le llena de orgullo. Ese partido me sirvió de aprendizaje de cara al futuro. Ganarla es único, no hay nada comparable, te da una felicidad inmensa que ojalá podamos repetir”, añadió.

El centrocampista uruguayo recordó el partido ante el Liverpool de la última final y el sentimiento de orgullo que tuvo al ser protagonista, en honor a su familia y sintiéndose representante de todo un país como Uruguay.

“Siendo mi primera final de Champions le saqué el mayor fruto posible aprendiendo de mis compañeros, de cómo viven eses momentos. Sabes que estás jugando algo importante para un club tan grande como el Real Madrid, con la presión que hay, traté de evadirme con mi familia para sobrellevar esa situación”, señaló.

Agradecido a Carlo Ancelotti, Fede Valverde desveló los consejos que le dio su entrenador: “A nivel de cabeza me decía que estuviera tranquilo, que disfrutara y valorara el momento. Siempre le voy a agradecer porque hay momentos que uno necesita consejos que son bienvenidos“.

Y terminó recordando su jugada, en la que acabó encontrando el remate certero del brasileño Vinícius para decidir la final: “Lo importante que fue gol y sirvió para ganar el título. Sabíamos que cuando yo pudiese conducir el balón iban a dejar muchos espacios atrás y traté de aprovechar eso“.

