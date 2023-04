Kim Kardashian muestra abdomen de acero y curvas de tentación en minibikini nude

Kim Kardashian alborotó a los 353 millones de fans que la siguen en Instagram a través de una foto donde aparece usando un diminuto bañador de su línea Skims con el que ha conseguido acaparar miradas de manera excepcional.

En esta oportunidad la carismática socialité subió una postal que ha dejado con la boca abierta a propios y extraños debido a que aparece posando de pie, enfundada con un favorecedor minibikini color nude con el que muestra su abdomen de acero y prominentes curvas de tentación.

“Solo me pruebo @skims y rezo para que no llueva para siempre en Los ‘Ángeles”, escribió al pie de la imagen que por el momento ha conseguido más de 2.3 millones de corazoncitos rojos y 14,000 comentarios.

“¡Mujer muy linda y sexy con este bikini! 😍😍”, “Cada vez estás más hermosa y atractiva 🔥🔥” y “Ese abdomen está muy bien trabajado 👏👏”, son algunos de los mensajes que le dejaron a la ex esposa de Kanye West.

Apenas unas semanas atrás, Kim Kardashian dejó tirando baba cuando aprovechó la famosa red social de la camarita para subir una serie de seis instantáneas en las que no tuvo reparo para exhibir sus exuberantes atributos con un bikini negro que hizo resaltar a la perfección esa espectacular anatomía que mantiene a sus 42 años. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Sigue leyendo: