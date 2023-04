Moscú sentencia a Vladimir Kara-Murza, uno de los críticos de la Guerra de Ucrania

Este lunes el Tribunal Municipal de Moscú sentenció a 25 años de cárcel a Vladimir Kara-Murza, un defensor de derechos humanos que ha manifestado su rechazo la invasión de Rusia a Ucrania. El crítico al Kremlin fue detenido el año pasado luego de dar una entrevista a la cadena de televisión CNN, donde llamó al gobierno de Vladimir Putin un régimen de asesinos.

Su abogado, Vadim Prokhorov, adelantó al salir del Tribunal Municipal de Moscú que recurrirá la sentencia. “Sobre la base de los resultados del juicio, por adición parcial de penas, Vladimir Vladimirovich Kara-Murza ha sido condenado a una pena firme de 25 años de prisión que deberá cumplir en una colonia penitenciaria de régimen estricto”, afirmó el Tribunal en un comunicado.

Vladimir Kara-Murza dijo al momento de su sentencia que no está arrepentido de sus declaraciones contra la invasión de Ucrania y el gobierno de Putin. “No solo no me arrepiento de nada de esto: estoy orgulloso de ello (…) Mantengo cada palabra que dije y cada acusación que se vertió contra mí“, dijo

Ante esto la embajadora de Estados Unidos en Moscú, Lynne Tracy, condenó el encarcelamiento de Vladimir Kara-Murza, afirmando está medida es un signo de debilidad, no de fortaleza, además de que Tracy afirmó que Estados Unidos seguirá trabajando por una Rusia en la que se permita ser crítico al gobierno. “La decisión judicial de hoy de condenar a Vladimir Kara-Murza a 25 años de prisión es un intento de silenciar la disidencia en este país”, declaró la embajadora.

Con información de CNN y EFE

