Jorge Bernal genera polémica por sus comentarios sobre los habitantes de La Casa de los Famosos 3

Antes de la última eliminación de La Casa de los Famosos 3, Jorge Bernal generó tremenda polémica por los comentarios que realizó sobre algunos habitantes. El ex conductor de “Suelta La Sopa” hizo referencia a Raúl García y La Materialista a través de Twitter con palabras que no fueron del agrado de muchos y satisficieron a otros.

Bernal llamó “amargado” a García, el último eliminado de esta competencia. Y sobre Yameiry hizo una referencia que daba a entender que para él ella no se viste sino que se disfraza. Pero sobre el comentario acerca de la dominicana aclaramos que éste no fue claro y se presta mucho a la interpretación del lector. Aquí les compartimos el tuit de Jorge Bernal.

quien se va hoy? raul por amargado o yameiry por su disfraz? buajajajaja #lcdlf3 — Jorge Bernal (@JorgeBernal) April 17, 2023

Vale agregar que muchas personas que vieron el reality el día de ayer, a través del 24/7 concuerdan un poco con que la actitud de García dejó mucho qué desear, hasta él mismo dijo que se sentía incómodo con la llegada de los familiar y su actitud, creen, le pasó factura al final.

Previo a este mensaje los fans han podido ver cómo Bernal parece tener verdadera simpatía por “La Resistencia”. Parece que Madison Anderson y Pepe Gámez sí gozan con la simpatía del conductor de televisión.

pepe y madison finalistas y todo el cuarto agua nominados! chupate esa!! #lcdlf3 — Jorge Bernal (@JorgeBernal) April 14, 2023

Vale agregar que Jorge ha sido muy critico con esta temporada de La Casa de los Famosos 3 y no simpatiza mucho con algunas secciones que se han ido creando como parte de la competencia. A una de estas Bernal incluso la describe con la palabra “relleno”. Sin embargo dentro de la casa sí genera muchas emociones diversas.

Para Jorge Bernal la dinámica del posicionamientos “es puro relleno y una perdida de tiempo”. Y aunque muchos puedan estar de acuerdo con él, la producción consigue generar tensión dentro de La Casa de los Famosos 3, porque los habitantes terminan verdaderamente afectados e incómodos. Y está claro que en esta temporada muchos de los famosos lucharon con todas sus fuerzas por controlar sus emociones a tal punto de no ser parte de un contenido violento y polémico dentro de este proyecto.

Por lo anterior muchos creen que la producción tuvo que meter la mano y generar dinámicas que de alguna manera dinamitaran la convivencia. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

