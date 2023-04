La Casa de los Famosos: conoce a los 5 finalistas

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ está próxima a llegar a su final pues ya se conocen a las cinco celebridades que se disputarán ese tan ansiado premio monetario que da el show de Telemundo.

Pepe Gámez, Madison Anderson, José Rodríguez, Patty Navidad y La Materialista son los 5 finalistas de esta edición: uno de ellos se unirá a Alicia Machado e Ivonne Montero como los ganadores de este reality show.

Los cinco finalistas llegan tras la salida de Raúl García, un hombre que entró a ‘La Casa de los Famosos’ como un fanático más y gracias al apoyo del público se mantuvo firme hasta semifinales. Muchos de los fanáticos que ganó durante esta participación quedaron tristes por su eliminación en esta fase, pero le enviaron sus mayores deseos de éxitos.

Ahora bien: el público está dividido entre quienes quieren que gane los $200.000 dólares del premio. Cada finalista tiene su fanaticada, pero sin duda los seguidores de Pepe Gámez y Madison Anderson se hacen sentir por encima de los demás.

Las personas que apoyan a estos dos finalistas se han volcado en las redes sociales a decir que ellos son los ganadores e intentar buscar el apoyo de otras personas para poder cumplir con su objetivo.

“Esto no no es de géneros, ni de nacionalidades por eso debe ganar Madison la que ha sido la más real”, “Pepe el ganador!!! Por ser una persona ejemplar, modelo a seguir por sus grandes cualidades y virtudes”, “Merece ganar Pepe o Madison”, “Pepe el primer hombre en ganar La Casa de los Famosos. Hasta ahora han sido mujeres… Y como no es una casa solo de Mujeres, mi VOTO ES PARA PEPE” y “Pepe 1 lugar, Madison 2 lugar, Paty 3 lugar, José 4 lugar y Yameiri 5 lugar. Decretado” son algunos de los mensajes que han dejado las personas que han seguido el programa desde su comienzo.

Sigue leyendo: