Las cartas de Yuly Ferreira y Fabián Ríos tras perder el hijo que esperaban

La actriz Yuly Ferreira anunció a través de su perfil de Instagram que perdió el bebé que estaba esperando junto a Fabián Ríos. En medio del dolor que la acompaña ella decidió contarle al mundo que ya no los acompaña el bebé que llevó en su vientre por casi 10 semanas.

“En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le preguntó ¿por qué? ¿Para qué?, me duele pero también pregunto, que me falto, que no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tiene explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona, sin embargo estoy muy agradecida con Papá Dios por que me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas”, fue parte de lo que expresó la actriz.

Estas palabras donde anuncia la pérdida del bebé fueron acompañadas por las de Fabián Ríos, quien le dejó un mensaje a su amada en este duro momento que atraviesan pues el conoce el dolor que ella está sintiendo en este momento.

“@yulyferreira AMOR DE MI VIDA ERES LO MÁXIMO DESPUÉS DE DIOS PARA MI, te amo te admiro te respeto y sé tu dolor por que lo veo aquí a tu lado, no quiero hablar de mi, solo te quiero decir de parte de Dios que Él tiene el control, que El sabe perfectamente por qué y para qué y eso me tranquiliza y te lo quiero dejar plasmado aquí: Isaías 41 10, No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa”, escribió el actor.

“CONFIEMOS EN EL DUEŃO DEL CIELO Y SU HIJO JESUCRISTO AFERRADOS A ÉL VEREMOS LO QUE NADIE VE Y NOS GUIARÁ DE SU MANO. TE AMO Y AQUÍ ESTOY PARA SOSTENERTE CUIDARTE AMARTE PROTEGERTE Y ESTAR EN TODAS CONTIGO JUNTOS CON ÉL LO VENCEREMOS TODO AMADA MÍA”, expresó para finalizar este emotivo texto que compartió a modo de comentario en la publicación donde su amada revela la pérdida.

Mucho apoyo

Yuly Ferreira y Fabián Ríos han recibido cientos de mensajes de apoyo tras anunciar la pérdida del bebé que estaban esperando. Los internautas se han volcado en oraciones para la pareja en este duro momento que atraviesan.

“Mi querida Yuly te abrazo con mucho cariño sincero ! Dios y sin planes , sus decisiones y sus de repente, esos que cuesta entenderlos en lo natural pero que en lo espiritual Dios te mostrará el para que de lo que estás viviendo”, le dijo una internauta.

